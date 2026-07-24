Atención: condenan al primer implicado por corrupción en el Área Metropolitana durante la alcaldía Quintero

Un juez de Medellín impuso este viernes la primera condena por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana, que tiene contra las cuerdas a varios altos funcionarios de ese ente y figuras cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

La primera condena corresponde a un contador que confesó haber falsificado varios documentos y se acogió a un preacuerdo con la Fiscalía.

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Según trascendió, el implicado es Juan Alberto Cardona Henao, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien accedió a colaborar con la justicia y cumplir una sentencia en la cárcel.

Durante las diligencias judiciales, el contador confesó haber elaborado y utilizado por lo menos 15 documentos falsos, como cuentas de cobro y soportes documentales, que, según dijo, fueron empleados para respaldar el desembolso de recursos públicos por bienes o servicios que nunca se habrían prestado.

Para la Fiscalía, dicha información es clave, ya que comenzaría a arrojar más claridades de un sofisticado sistema con el que se desgranaron las arcas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el pasado periodo de gobierno.

Tras llegar al preacuerdo con la Fiscalía, el contador fue sentenciado a 19 meses de cárcel por el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.

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