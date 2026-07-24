Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, llegará a la junta de Ecopetrol, anuncia De la Espriella

El expresidente de Grupo Argos Jorge Mario Velásquez tendrá un nuevo reto en el sector energético colombiano, ya que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció, en Medellín, que el reconocido empresario será nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, en medio de la transformación que atraviesa la compañía más importante del país.

El anuncio se hizo durante un evento de la alianza entre CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Colombia, realizado en la Universidad EIA, y representa una de las primeras decisiones del gobierno entrante sobre el futuro de la petrolera estatal.

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Durante el evento, De la Espriella señaló: “Agradezco al próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Jorge Mario Velásquez, aprovecho para hacer este anuncio. Gracias maestro por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”.

Además, ante la noticia de que el CAF pondrá a disposición de Colombia un marco de financiamiento por US$9.000 millones para su administración, dijo que “este acuerdo permitirá financiar las prioridades que harán posible la transformación de Colombia en una patria milagro”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que los recursos serán destinados a proyectos de seguridad energética, infraestructura para la productividad, inclusión social y presencia efectiva del Estado en el territorio, e insistió en que serán administrados con “absoluto rigor”.

“No habrá espacio para el despilfarro, la improvisación ni la corrupción. Cada dólar terminará convertido en carreteras, energía, agua potable, empleo y oportunidades”, aseguró.

Durante su discurso también señaló que la seguridad será la prioridad de su administración, al considerarla la condición indispensable para atraer inversión, generar empleo y recuperar el crecimiento económico.