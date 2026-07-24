Otamendi no va más en la albiceleste; el central se retiró oficialmente de la selección de Argentina

El veterano defensa central Nicolás Otamendi anunció el jueves su retiro de la selección argentina, cuatro días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en el alargue, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York. Otamendi, de 38 años, que recientemente se incorporó al club argentino River Plate, comunicó la decisión a través de un video y una carta publicados en sus redes sociales. “Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, escribió.

Otamendi debutó en la Albiceleste en 2009, convocado por Diego Maradona, y la defendió en 139 partidos. Disputó cuatro mundiales (Sufáfrica 2010, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026) y se convirtió en un referente del equipo que ganó la Copa del Mundol en Catar, dos Copas América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022 ante Italia. Otamendi ya había adelantado en 2025 que el Mundial de Norteamérica 2026, que finalizó el domingo y Argentina resultó vicecampeón, sería su último torneo con la selección. Este jueves se sumó en Buenos Aires a los entrenamientos de River Plate, club del que se declaró hincha, tras más de quince años jugando en Europa, donde defendió los colores del Oporto, Valencia, Manchester City y Benfica, además de un breve paso en 2014 en el Atlético Mineiro de Brasil.

¿Cuál será su papel en el River de Coudet?

Con 27 títulos en su haber y casi dos décadas como futbolista profesional, la experiencia será lo primero que aporte al plantel millonario. Después vienen dos cosas intangibles, arraigadas a la persona y al sentimiento. Primero, su capacidad ganadora, pues para ganar en cinco países, algo de “aura” de victoria debe tener. Por último, el ser hincha de River Plate es algo que ilusiona, principalmente a la parcialidad millonaria. Tener en campo a un hombre que los represente siempre viene bien.