La costosa multa que le impondrán a conductor que intentó meter su carro por un puente peatonal en Bogotá

Las autoridades de tránsito de Bogotá avanzan en el proceso sancionatorio contra el propietario y el conductor del vehículo que protagonizó una maniobra que causó indignación en redes sociales: subir un automóvil por la rampa de un puente peatonal en la avenida El Dorado (calle 26), invadiendo además una ciclorruta.
La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que ya fueron identificados los responsables, dos jóvenes que no residen en la capital y que practican BMX callejero. Según la investigación, ambos asistieron a un evento deportivo realizado en el sector y, al terminar la actividad, decidieron realizar la peligrosa maniobra, la cual fue grabada por ellos mismos y por varios testigos.
El caso se hizo viral luego de que las imágenes mostraran al vehículo circulando por un espacio destinado exclusivamente para peatones y ciclistas, con las placas cubiertas para dificultar su identificación.