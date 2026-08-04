“No estoy invitada”: Paloma Valencia no iría a posesión de Abelardo

La excandidata presidencial Paloma Valencia dijo que no fue invitada a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que será en Cali este 7 de agosto. También habló de la división que existe entre el Centro Democrático y el nuevo partido del presidente electo, Defensores de la Patria.
“Yo no estoy invitada”, dijo en entrevista con Blu Radio. Con respecto a que De la Espriella haya recibido la personería jurídica de su colectividad, Valencia opinó desde su militancia en el Centro Democrático:
“Nosotros nos declaramos partido de gobierno con el ánimo de ayudar a que a este gobierno le vaya bien. Un poco sin permiso, porque no veo que el partido haya sido recibido con entusiasmo, pero nuestro propósito es Colombia y este partido ha dado todas las batallas que ha considerado importantes para defender la libertad, desarrollo y libertad de los colombianos”, dijo.
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