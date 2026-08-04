¿Se van a atomizar los votos de la derecha con el partido que ahora tiene De la Espriella?

Al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, “se le creció el enano” ahora que Defensores de la Patria es un partido político. El movimiento de Abelardo de la Espriella podrá entregar avales, armar “cuadros” políticos en todo el país y competir por gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales en las elecciones de 2027.
La personería jurídica para Defensores de la Patria llega en medio de rumores de que Uribe no iría a la posesión de De la Espriella en Cali, y tras una explosiva entrevista en la que la exsenadora María Fernanda Cabal opinó sobre el futuro del Centro Democrático, al que renunció. Así va la disputa.