Campaña de Abelardo denuncia ataque a tiros a vehículo con testigos electorales en Cundinamarca

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció un presunto ataque armado contra varios integrantes de su equipo electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca, ocurrido en la noche de este 18 de junio.

Según un comunicado divulgado por la organización política, el hecho se registró antes de las 8:00 p. m. en el sector de la vereda Puerto Brasil. De acuerdo con la información entregada por el coordinador local de campaña, tres testigos electorales del comité municipal habrían sido atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo.

La campaña aseguró que el incidente no corresponde a un hecho aislado y afirmó que sus integrantes en Viotá han reportado amenazas durante las últimas semanas. Según el comunicado, estas situaciones habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades en distintos consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral.