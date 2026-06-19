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Campaña de Abelardo denuncia ataque a tiros a vehículo con testigos electorales en Cundinamarca

La organización política aseguró que tres testigos electorales fueron atacados a tiros en una zona rural del municipio y pidió medidas urgentes de protección e investigación.

  • El equipo del candidato informó que había advertido previamente a las autoridades sobre presuntas intimidaciones y solicitó garantías para el ejercicio político en la región. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
    El equipo del candidato informó que había advertido previamente a las autoridades sobre presuntas intimidaciones y solicitó garantías para el ejercicio político en la región. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA.
El Colombiano
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hace 53 minutos
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La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció un presunto ataque armado contra varios integrantes de su equipo electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca, ocurrido en la noche de este 18 de junio.

Según un comunicado divulgado por la organización política, el hecho se registró antes de las 8:00 p. m. en el sector de la vereda Puerto Brasil. De acuerdo con la información entregada por el coordinador local de campaña, tres testigos electorales del comité municipal habrían sido atacados con arma de fuego mientras se movilizaban en un vehículo.

La campaña aseguró que el incidente no corresponde a un hecho aislado y afirmó que sus integrantes en Viotá han reportado amenazas durante las últimas semanas. Según el comunicado, estas situaciones habrían sido puestas en conocimiento de las autoridades en distintos consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral.

Asimismo, señaló que durante la tarde del mismo día, entre las 2:00 p. m. y las 3:30 p. m., representantes del comité municipal informaron nuevamente sobre las presuntas amenazas en una reunión en la que participaron delegados de la Policía, el Ejército, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

Tras los hechos, la campaña solicitó a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, la Policía Nacional, el Ejército y la Misión de Observación Electoral (MOE) adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los integrantes de su equipo en el municipio.

También pidió que se investigue la autoría del ataque y las amenazas denunciadas, al considerar que podrían afectar el desarrollo de las actividades políticas y electorales en la región.

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