Trump nomina a Nate Morris, “un firme defensor del movimiento MAGA”, como nuevo embajador en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la nominación del empresario republicano Nate Morris como nuevo embajador de ese país en Colombia, una designación que deberá ser ratificada por el Senado antes de hacerse oficial. El anuncio fue realizado por Trump a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la trayectoria empresarial y política de Morris. El mandatario aseguró que sostuvo una reunión con el empresario de Kentucky y reveló que le pidió apartarse de la carrera por un escaño en el Senado para asumir un cargo dentro de su administración. “Nate es un excelente empresario y un firme defensor del movimiento MAGA. Le he pedido que deje de lado esa contienda para asumir un papel en mi administración como embajador”, escribió Trump. Además, destacó su formación académica en Oxford, su cercanía con el Partido Republicano y su compromiso con los intereses de Estados Unidos.

Comunicado de Trump.

Morris es conocido por haber fundado y liderado una compañía especializada en gestión de residuos y servicios ambientales, una trayectoria que lo convirtió en una figura destacada del sector empresarial estadounidense. En los últimos años también ganó visibilidad dentro de los círculos conservadores por su respaldo a iniciativas relacionadas con el fortalecimiento industrial, la generación de empleo y el desarrollo económico. Su llegada a Bogotá se produce en un momento clave para la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, marcada por asuntos como la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, la migración y el comercio. Lea más: Estados Unidos e Irán reactivaron los ataques en pleno cese al fuego y ponen en riesgo las negociaciones de paz Además, la designación ocurre en medio de diferencias públicas que han surgido entre Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos temas de la agenda internacional. De ser confirmado por el Senado estadounidense, Morris tendrá la misión de representar a Washington ante uno de sus principales aliados en América Latina. Entre sus desafíos estarán el fortalecimiento de la cooperación bilateral, el seguimiento a los acuerdos comerciales y la coordinación de estrategias conjuntas frente a organizaciones criminales transnacionales.