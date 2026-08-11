¿Oficial de Bomberos lo presagió hace 20 días? “El 70% de las construcciones de Cali no tiene sismorresistencia”

Hace apenas 20 días, el jefe de los bomberos de Cali lanzó una serie de advertencias que terminaron convirtiéndose en un crudo pronóstico de las consecuencias que esa ciudad padecería con un terremoto: “El 70% de las construcciones de Cali no cumplen las normas de sismorresistencia”.

El capitán Alberto José Hernández Abadía, director de Gestión Integral del Riesgo y del Grupo Élite del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, acababa de regresar al país, tras participar con su equipo en las labores de rescate por el terremoto de Venezuela, que dejó más de 6.300 muertos.

El 21 de julio pasado expuso su experiencia en el Concejo Municipal, donde aprovechó para generar consciencia sobre los riesgos que corría la ciudad. Sus declaraciones fueron recogidas por el diario local El País.

“El terremoto en la ciudad, en la zona de La Guaira, en Venezuela, nos deja grandes enseñanzas para nosotros como institución, pero también quiero aprovechar este recinto para colocar en el pensamiento de ustedes la necesidad del fortalecimiento de los organismos de socorro, no solamente nuestro Cuerpo de Bomberos, sino también las demás organizaciones“, les dijo a los concejales.