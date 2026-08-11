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¿Oficial de Bomberos lo presagió hace 20 días? “El 70% de las construcciones de Cali no tiene sismorresistencia”

El capitán Alberto Hernández le había pedido al Concejo de Cali impulsar el fortalecimiento de los cuerpos de socorro.

  • El pasado 25 de junio, el alcalde caleño, Alejandro Eder, le entregó la bandera de la ciudad al capitán Alberto Hernández, deseándole suerte en su misión de rescate en Venezuela. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    El pasado 25 de junio, el alcalde caleño, Alejandro Eder, le entregó la bandera de la ciudad al capitán Alberto Hernández, deseándole suerte en su misión de rescate en Venezuela. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Hace apenas 20 días, el jefe de los bomberos de Cali lanzó una serie de advertencias que terminaron convirtiéndose en un crudo pronóstico de las consecuencias que esa ciudad padecería con un terremoto: “El 70% de las construcciones de Cali no cumplen las normas de sismorresistencia”.

El capitán Alberto José Hernández Abadía, director de Gestión Integral del Riesgo y del Grupo Élite del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, acababa de regresar al país, tras participar con su equipo en las labores de rescate por el terremoto de Venezuela, que dejó más de 6.300 muertos.

El 21 de julio pasado expuso su experiencia en el Concejo Municipal, donde aprovechó para generar consciencia sobre los riesgos que corría la ciudad. Sus declaraciones fueron recogidas por el diario local El País.

“El terremoto en la ciudad, en la zona de La Guaira, en Venezuela, nos deja grandes enseñanzas para nosotros como institución, pero también quiero aprovechar este recinto para colocar en el pensamiento de ustedes la necesidad del fortalecimiento de los organismos de socorro, no solamente nuestro Cuerpo de Bomberos, sino también las demás organizaciones“, les dijo a los concejales.

Y prosiguió: “La fase inicial de rescate dura nueve o doce días. Pero después viene lo difícil, que es la reconstrucción. Y eso requiere una ciudad que construya con sismo resistencia. Y lamentablemente nuestra ciudad, por lo menos el 70 % de ella, han sido construcciones que no cumplen normatividades con resistencia, ya sea porque las construyeron antes o porque quien construyó hoy en día no tiene en cuenta esa normatividad“.

Sus palabras cobraron más sentido con la tragedia que golpeó a Cali y a otras ciudades del Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero, por el terremoto de 7,4° en la escala de Ritcher registrado este lunes. Los muertos en la capital valluna ya superan los 90, según los informes oficiales recientes, 45 edificaciones sufrieron colapso total.

“En una situación como esta, lo primero que se pierde es la gobernabilidad, porque todos los que habitamos el territorio estamos pensando en nuestras familias (...). Se pierden las infraestructuras críticas: hospitales, refugios, estaciones de bomberos, estaciones de Policía, y todo eso amerita que en nuestra ciudad haya una inversión que permita el reforzamiento estructural de esa infraestructura crítica“, aseveró.

“Créanme que un desastre como lo ocurrido en Venezuela o Ecuador, Chile, México recientemente, esas situaciones van a sobrepasar la capacidad de respuesta de cualquier país. Y requiere de hombres y mujeres valerosos, entrenados, capacitados y dotados para atender una situación como esta”, concluyó Hernández.

Continúe leyendo: “Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué porcentaje de las construcciones de Cali no cumple las normas de sismorresistencia?
Según el jefe de Gestión Integral del Riesgo de los Bomberos de Cali, alrededor del 70 % de las construcciones de la ciudad no cumpliría con las normas de sismorresistencia. El funcionario explicó que esto puede deberse a que fueron edificadas antes de que existieran determinadas normas o a que durante su construcción no se tuvieron en cuenta los requisitos establecidos.
¿Cuánto dura la fase inicial de rescate después de un terremoto?
De acuerdo con el capitán Hernández, la fase inicial de rescate puede durar aproximadamente entre nueve y doce días. Sin embargo, señaló que después comienza una etapa más compleja: la reconstrucción de la ciudad y la recuperación de su infraestructura.
¿Qué advirtió el capitán Hernández después de participar en el rescate por el terremoto de Venezuela?
Después de regresar de las labores de rescate por el terremoto de Venezuela, Hernández Abadía pidió fortalecer los organismos de socorro de Cali y destacó la necesidad de preparar a la ciudad para una emergencia de gran escala. También insistió en invertir en el reforzamiento estructural de la infraestructura crítica.

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