Después de Rosa Elvira vinieron cientos más. Algunas ocuparon titulares por unos días; otras pasaron casi en silencio, apenas mencionadas en una línea de la sección judicial. La mayoría había denunciado antes. Muchas fueron asesinadas frente a sus hijos. Algunas, incluso, murieron bajo medidas de “protección”.

Mientras tanto, las autoridades siguen buscando culpables en la ropa, en la hora, en el lugar donde estaban. Las preguntas casi siempre se dirigen a las víctimas: ¿por qué no se fueron antes?; ¿por qué no lo denunciaron otra vez?, ¿por qué no se separaron a tiempo? Como si la carga de sobrevivir, huir o predecir la violencia ya no fuera suficiente.

Un estudio reciente del Observatorio de Feminicidios en Colombia reveló que, este año, la mayoría de las víctimas tenían entre 30 y 34 años. De las 126 muertes violentas registradas hasta ahora, siete ocurrieron en Antioquia, el departamento con más casos. Le siguen Bogotá, Santander, Cundinamarca, Huila, La Guajira, entre otros. Los números avanzan.