Riñas, heridos y un policía con trauma craneoencefálico: así fueron los disturbios en Hip Hop al Parque en Bogotá

Los problemas habrían comenzado al parecer por vendedores informales que intentaron ingresar al evento de forma forzosa.

  • Disturbios en Hip Hop al Parque dejaron varios policías heridos, entre los cuales está una uniformada de 18 años con trauma craneoencefálico. FOTOS: Captura de videos
    Disturbios en Hip Hop al Parque dejaron varios policías heridos, entre los cuales está una uniformada de 18 años con trauma craneoencefálico. FOTOS: Captura de videos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

Disturbios y agresiones contra la Fuerza Pública se presentaron en el segundo día de Hip Hop al Parque, evento que de manera gratuita se realiza en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Según informó la Secretaría de Gobierno de la capital, vendedores informales de licor rompieron las vallas que habían sido instaladas en la calle 63, con el propósito de ingresar a la fuerza al evento.

Lea también: Pelea de hinchas causó caos y dejó varios heridos en el Movistar Arena de Bogotá; investigan muerte de una persona

Estos hechos se dieron en la tarde del domingo, 24 de agosto, mientras se llevaba a cabo el evento que hace parte de los festivales gratuitos impulsados a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta es la vigésima séptima (27°) versión del festival.

Según versiones oficiales y algunos videos compartidos en redes sociales, ciudadanos que estaban comercializando sus productos al parecer de forma ilegal agredieron a integrantes de la Policía con piedras y botellas.

En medio de los hechos, una mujer policía de 18 años sufrió una herida en la cabeza y presenta trauma craneoencefálico, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien rechazó el ataque.

En total, fueron agredidos 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora. Asistentes al festival que se encontraban en el Simón Bolívar agredieron a la uniformada.

“Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”, manifestó Galán a través de su cuenta de X.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, sentenció el mandatario.

Previamente se había advertido la prohibición de bebidas embriagantes al evento, esto con el fin de evitar alteraciones de orden público.

En el lugar fue necesario el despliegue de una tanqueta e integrantes de la UNDMO para recuperar el orden en el parque. También se decomisaron cerca de 400 armas blancas entre las que destacan cuchillos, tijeras y bisturís.

Siga leyendo: Video: Blessd detuvo concierto en EE. UU. y confrontó a guardia de seguridad tras empujar a un niño de la tarima

*Con información de Colprensa

