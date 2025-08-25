¡Pilas! Denuncian circulación de billetes falsos de $100 mil, así puede identificarlos según el Banco de la República

La circulación de billetes falsos de $100.000 sigue siendo motivo de alarma en Colombia. Aunque no es un fenómeno nuevo, en los últimos meses se han multiplicado los casos de falsificaciones que logran pasar inadvertidas en transacciones rápidas.
Lo más preocupante es que muchos de estos ejemplares no son detectados por métodos tradicionales, como los marcadores químicos, lo que obliga a reforzar la verificación visual y táctil.
Cada billete emitido por el Banco de la República tiene un serial único. Por eso, cuando aparecen dos o más con el mismo número, es una señal inequívoca de falsificación.
