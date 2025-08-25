Un combo de Aranjuez habría puesto buses para “tarimazo” de Petro en Medellín: Fiscalía

Uno de los combos delincuenciales más peligrosos de Medellín habría dispuesto buses para transportar manifestantes al “tarimazo” que montó en junio pasado el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra.
Aunque el tema venía pasando de agache, fue en una audiencia judicial contra diez presuntos integrantes del grupo Los del Alto, cuya principal zona de influencia se sitúa en el barrio Aranjuez, donde salió a relucir.
La Fiscalía aseguró tener indicios de que dicho grupo habría facilitado el transporte para que la comunidad asistiera al evento, en el que el Presidente compartió tarima con los líderes de las grupos armados y del narcotráfico del Valle de Aburrá.
En dichas audiencias también trascendió que ese mismo día los integrantes de esa estructura criminal habrían celebrado el evento con una fiesta en Aranjuez.
De acuerdo con información de inteligencia, esta agrupación tiene además estrechos lazos que la unen a los principales miembros de la mesa de Paz de Itagüí y es una pieza clave en el funcionamiento del grupo delincuencial organizado (GDO) La Terraza.