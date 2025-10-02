$!Víctimas del conflicto recibieron primeras hectáreas de la Hacienda Nápoles por parte del Gobierno

El Gobierno Nacional entregó a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el presidente Gustavo Petro. La finca ubicada en el Magdalena Medio antioqueño pasó a manos del Estado colombiano por extinción de dominio tras la muerte del capo de la cocaína en 1993 durante un operativo de la fuerza pública. Hasta allí había llevado animales exóticos como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son considerados una especie invasora. En contexto: Entregar la Hacienda Nápoles a campesinos, como plantea Petro, expone al Estado a millonaria demanda

Luego, su administración fue entregada a la alcaldía del municipio de Puerto Triunfo. Esa entidad la arrienda para un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero donde por años fue exhibida una avioneta que Escobar supuestamente utilizó para traficar cocaína. El presidente Petro pidió en mayo que fuera entregada a víctimas del conflicto como parte de una reforma agraria con la que ha dado miles de hectáreas de tierra a campesinos. Este miércoles su gobierno oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4.000 hectáreas de la propiedad. Relacionado: La Hacienda Nápoles se “desnarcotiza”: ya es el cuarto parque de diversiones más visitado de América Latina

“Se empezó a recuperar la hacienda Nápoles para las víctimas”, celebró el mandatario en la red social X. “Después del narco Escobar sus herederos políticos y económicos quisieron quedarse con la hacienda”. Los empresarios a cargo del parque dentro de la hacienda habían protestado bajo el argumento de que el turismo representa un importante ingreso para la región.

Analistas consideran que el Estado se expone a demandas si incumple el contrato de arrendamiento. Según medios locales, el acuerdo entre la alcaldía y los gestores del parque va hasta 2087. Felipe Harman, director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguró que el parque apenas ocupa 300 hectáreas del predio, por lo que las zonas sin ocupar deben ser entregadas a las víctimas. “Hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación”, dijo en un video.