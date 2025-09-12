Harán nueva vía hacia la vereda Granizal de Bello, donde hace poco murieron 25 personas por alud

La alcaldía de Bello anunció que acaba de adquirir una franja amplia de terreno para consolidar la vía de ingreso hacia la vereda Granizal desde la autopista Medellín Bogotá, con lo cual se mejora de manera importante el acceso a toda esta zona y en especial a barrios como Regalo de Dios, El Siete y Oasis.

Le recomendamos leer: Sube a 25 el número de muertos por deslizamiento en Bello

El lote adquirido por la administración de este municipio del norte del Valle de Aburrá tiene una dimensión de 13.213,308 metros cuadrados.

Granizal queda en el límite con Medellín, en un área donde a finales de junio de este año se presentó una tragedia después de que un desprendimiento de tierra de grandes proporciones sepultara a 25 personas que fallecieron.

Con la nueva vía se mejorará la accesibilidad hacia ese sector y la integración con el centro urbano, facilitando así mismo el transporte, mejores condiciones de seguridad y posibilidades de que en caso necesario las emergencias sean atendidas de manera más oportuna, entre otros servicios.

La Secretaría de Obras Públicas de Bello informó que iniciará próximamente las obras de adecuación y mejoramiento de este carreteable, con la intención de garantizar un paso vehicular accesible y funcional para todos los habitantes.

Adicionalmente, recordó que el paso por esta vía es totalmente gratuito. Esto obedecería a la presencia de grupos ilegales en la zona que hacen cobros a la comunidad.

“Esta cesión es un ejemplo de cómo, mediante la cooperación entre ciudadanía e institucionalidad, se pueden transformar realidades concretas, facilitar el acceso a servicios, generar seguridad vial y proyectar un desarrollo urbano incluyente”, dijeron fuentes de la Alcaldía de Bello.