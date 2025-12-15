Video | “Hasta siempre”: el último llamado a lista en conmovedora velatón por víctimas de accidente en Remedios

Con 16 pupitres y cada uno con la foto de los 16 egresados fallecidos en el accidente de tránsito en Remedios, Antioquia, la comunidad educativa del Liceo Antioqueño, de Bello, así como decenas de personas que venían de otros sectores de este municipio, realizaron una velatón en la noche de este domingo por las víctimas de esta tragedia vial en la que murieron jóvenes, entre los 16 y 18 años, que hasta hace dos semanas eran parte de la institución. En las afueras de esta institución educativa, ubicada en el barrio Molinares (cerca del Hospital Mental), de Bello, se congregaron tanto familiares como allegados y vecinos en una sola voz: pedir por la memoria de los estudiantes fallecidos y orar por la recuperación de quienes están lesionados y batallan por su vida en un centro asistencial.

Incluso, con las velas en alto, se hizo un último llamado a lista con los nombres de los muertos y los lesionados en esta tragedia vial. Los asistentes, en homenaje, a todos, respondieron “hasta siempre”. Juan José Quiceno, egresado de esta institución y quien no fue a esta excursión, llegó con una camiseta firmada por todos sus compañeros a este evento. Con su rostro triste por lo ocurrido con sus compañeros, manifestó que “la verdad que muy duro tener que escuchar esta noticia, siempre los llevo en mi pecho, en mi corazón, aquí está uno y aquí está la otra, que siempre la llevo ahí, dentro de mi, fueron muchos años compartidos, que Dios los tenga en su santa gloria”. Entérese: Esta sería la causa del accidente que provocó la muerte de los 17 recién graduados en Remedios, Antioquia A estas voces se unieron las de residentes de esta localidad, quienes sintieron esta tragedia como propia, más allá de no haber perdido a ninguno de sus familiares. Se unieron en un luto por un accidente que consternó a toda una comunidad educativa de uno de los colegios más legendarios de este municipio del norte metropolitano.

Leonardo Marín, quien tiene a su hija estudiando en esta institución, manifestó que “de verdad que no estamos solidarizando con los papás que están viviendo esta tragedia, nosotros tenemos nuestra hija aquí, y la verdad que muy conmocionados con lo que sucedió”. Los asistentes a esta velatón acudieron con velas y se unieron en oración por lo ocurrido con estos jóvenes en la madrugada del domingo, cuando en el punto de referencia (PR) 12 del tramo entre Remedios y Zaragoza, el bus de la empresa Precoltur se fue a un abismo de más de 40 metros, provocando la muerte de estos 16 egresados y el conductor del bus. Además, otras 20 personas resultaron lesionadas.

La comunidad académica del Liceo Antioqueño, de Bello, no ocultó su tristeza por la muerte de sus egresados. FOTO: CORTESÍA

El accidente se registró cuando estos jóvenes regresaban de una excursión en Tolú, Sucre, donde estaban desde el pasado miércoles celebrando el logro académico que habían obtenido. En total fueron 34 de los graduados.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al menos 10 de los heridos se encuentran en delicado estado de salud en centros asistenciales de Medellín, luego de ser remitidos de los hospitales de Remedios, Segovia y Yolombó, donde los llevaron inicialmente. Para la noche del domingo, todos habían sido trasladados a la capital antioqueña, más allá de la gravedad de las lesiones sufridas. Le puede interesar: Habló empresa que organizó excursión que terminó en tragedia en Antioquia; esto dijo Además de esta velatón, la Alcaldía de Bello organizará un espacio de acompañamiento psicológico a los familiares de las víctimas de esta tragedia y a la comunidad en general, la cual se realizará en el salón comunal del barrio Serramonte, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde de este lunes. También habrá presencia en el Liceo Antioqueño y en la sede de Medicina Legal, en Medellín.

“Las instalaciones de la Institución Educativa Liceo Antioqueño, el Salón social del barrio Serramonte y Medicina Legal, en Medellín, serán los lugares a los que lleguen los profesionales del sistema para atender a quien lo requiera”, indicaron desde esta administración municipal.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que las banderas de la administración departamental estarán a media asta durante tres días, periodo que durará el duelo por estos jóvenes fallecidos. “¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece! Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del Nordeste. Las banderas en los edificios públicos se izarán a media asta en su honor”, dijo el mandatario.

