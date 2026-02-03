Inflación arrancaría 2026 al alza tras el fuerte ajuste de tasas del Banco de la República

¿El próximo viernes 6 de febrero, el Dane publicará el dato de inflación correspondiente a enero de 2025, una semana después de que el Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos básicos, hasta 10,25%, ante una proyección más alta en el costo de vida a cierre de 2026 y 2027.
En línea con las expectativas del Emisor, el mercado financiero también anticipa un repunte de la inflación. De acuerdo con la encuesta que realiza Citi, en enero el costo de vida cerraría en 5,4% interanual, proyección basada en el promedio de las estimaciones de 25 analistas del mercado.
Le puede interesar: “Las tasas de interés del 3% o 4% no volverán en 2026, ni en 2027, ni siquiera en 2028”: presidente de Anif