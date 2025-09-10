x

Susto en el Parque de Itagüí: ladrones iban por $200 millones y se enfrentaron a tiros con la Policía

Uno de los delincuentes fue abatido y el otro está gravemente herido.

  • Ladrón abatido en Itagüí por la Policía. FOTO: ALEJANDRA MORALES
    Ladrón abatido en Itagüí por la Policía. FOTO: ALEJANDRA MORALES
El Colombiano
El Colombiano
10 de septiembre de 2025
bookmark

En la tarde de este miércoles en el parque principal de Itagüí, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dieron de baja a uno de dos delincuentes que, al parecer, intentaban perpetrar un millonario robo de $200 millones de pesos. En el tiroteo, otro presunto ladrón terminó herido.

Los hechos se desarrollaron en pleno centro del municipio cuando dos hombres a bordo de una motocicleta, cuyas placas se encontraban alteradas, intentaron asaltar a unas personas que transportaban la suma de $200 millones en una camioneta.

La pronta reacción de un uniformado, que se encontraba realizando labores de patrullaje, fue crucial. Según las autoridades del municipio, al percatarse del intento de hurto, el agente actuó en legítima defensa, enfrentándose a los delincuentes en un cruce de disparos.

Puede leer: A “cachetadas”, conductor de bus habría frustrado robo en Medellín

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos ladrones falleció en el lugar de los hechos, mientras que su cómplice resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro asistencial del municipio. La acción policial no solo frustró el robo de los $200 millones, sino que permitió la recuperación de un arma de fuego incautada a uno de los delincuentes y la inmovilización de la motocicleta con placas alteradas que utilizaban para movilizarse.

Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, se pronunció sobre lo ocurrido, confirmando la intervención efectiva de la fuerza pública. “Damos a conocer la oportuna reacción de la Policía Nacional en nuestro territorio. Tenemos la capacidad para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestra ciudad que intervenga la vida, los bienes o la honra de los itagüiseños”, afirmó Otálvaro.

Este es el mensaje claro a todos los delincuentes, que en Itagüí no hay espacio para cometer ningún tipo de delito”, agregó el funcionario. Y reiteró que el municipio no permitirá que este tipo de hechos alteren la tranquilidad de sus ciudadanos.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial han asumido la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso, identificar plenamente a los ladrones y determinar si pertenecen a alguna organización criminal. Se espera que el delincuente herido sea presentado ante la Fiscalía una vez reciba el alta médica del hospital.

Utilidad para la vida