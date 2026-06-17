A horas de la rendición de cuentas de Petro, en Antioquia exponen crisis de $7 billones causada por las EPS intervenidas

Filas extensas para reclamar medicamentos, servicios de urgencia congestionados, trabajadores de la salud con retrasos en sus pagos y hospitales en dificultades financieras. Ese es el panorama que describen las autoridades de Antioquia al referirse al estado del sistema de salud en el departamento.
En medio de ese escenario, el presidente Gustavo Petro llegó este miércoles 17 de junio a la Universidad de Antioquia para presentar un balance de su gestión en salud junto al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Antes de la visita presidencial, sin embargo, la Gobernación de Antioquia responsabilizó al Gobierno Nacional por el deterioro del sistema de salud departamental tras las intervenciones realizadas a varias EPS a través de la Superintendencia Nacional de Salud.
En este sentido, el gobernador Andrés Julián Rendón dijo que espera que el presidente Petro pueda rendir cuentas “a los antioqueños y desde Antioquia el país de cómo destruyó el sistema público de salud”. Para él, el Gobierno nacional ha generado una “asfixia deliberada, autoinfligida, de la EPS que él intervino”, dejando “sin oxígeno” a la red hospitalaria del departamento.
También aprovechó para cuestionar la presencia de Wilmar Mejía, representante del Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Mejía está siendo investigado por presuntos vínculos con el cabecilla de la disidencia de las Farc, alias Calarcá, después de que fuera relacionado en el escándalo de los chats del cabecilla de julio de 2024 que habría revelado una presunta infiltración en altos mandos de la Fuerza Pública, la existencia de empresas de seguridad fachadas para proteger y transportar guerrilleros y supuestos a campañas políticas.