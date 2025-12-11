Alexánder Echeverri: único docente colombiano finalista del premio internacional Medallas Mundiales de Educación 2025

Jhon Alexánder Echeverri Acosta es Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y hace 14 años empezó su carrera docente, de los cuales 11 han sido en la Institución Educativa Comercial de Envigado. Hoy, es el único docente antioqueño y colombiano finalista en un premio internacional: las Medallas Mundiales de Educación 2025, nominado en la categoría EDUCADORES. Lea más: La empresa paisa que está limpiando las playas del mundo y recuperando los corales en San Andrés Este docente siempre ha sido un apasionado por transmitir su conocimiento a los más chicos, es por eso que por muchos años la institución, sus estudiantes y él, han ganado múltiples premios nacionales e internacionales con diferentes creaciones, las cuales ahora, con ayuda de la Inteligencia Artificial, podrán perfeccionar.

¿Por qué fue nominado a las Medallas Mundiales de Educación 2025?

La fundación que lidera estos premios se llama T4 - Education, y en colaboración con Hewlett-Packard (HP), premia proyectos educativos a nivel mundial que han tenido impacto comunitario, social y ambiental. En este caso también tuvo en cuenta la implementación de Inteligencia Artificial, por ende nosotros postulamos un proyecto, que fue con el que en 2024 la I.E Comercial de Envigado quedó entre los 10 mejores colegios del mundo. La metodología se llama Inventive Paz IA, ¿qué hacemos? Ayudamos a los estudiantes a que creen sus propios proyectos, sus inventos tecnológicos. Hemos hecho varios durante estos años y los compartimos con la comunidad, por ejemplo, prototipos para reducir la infección por Dengue, para transformar el humo en biocombustible o en tinta; trabamos robótica a partir de la Inteligencia Artificial para tratar temas delicados de salud como la esclerosis... La nominación en sí es por esa metodología de IA para la mejora o invención de nuevos productos.

El profesor Alexánder Echeverri junto con sus estudiantes, presentando la creación del Plaguicida solar GCA. FOTO Cortesía.

¿Hay más finalistas latinoamericanos en estos premios internacionales?

Si bien yo soy el único representante colombiano, hay otros 3 latinoamericanos entre los finalistas en las diferentes categorías: un profesor y una estudiante de Brasil, y otra estudiante de México.

¿Cuándo es la premiación y qué obtiene el ganador?

La premiación es en enero del año próximo, aún no se conoce la fecha exacta ni tampoco si existe una remuneración económica, de lo que sí hay certeza es que el ganador de cada categoría iría a Londres a compartir la experiencia y recibiría recursos para mejorar los proyectos, y tanto T4 Education como Hewlett - Packard nos ayudarían con la divulgación a nivel mundial para poder compartir nuestras creaciones con todo el mundo y en las comunidades más vulnerables, donde más provecho se puede sacar de estas propuestas.

¿Es la primera vez que a usted lo nominan a estos premios?

Sí, en este premio de las Medallas Mundiales de Educación es la primera vez, pero en 2018 quedé entre los 50 mejores maestros del mundo en los Global Teacher Prizes.

¿Qué otros premios nacionales o internacionales ha ganado la Institución Educativa Comercial de Envigado?

Este año ganamos el premio, nacional e internacional, de las Escuelas Sostenibles de Santillana. En 2024 fuimos finalistas del premio a las Mejores Escuelas del Mundo, si bien no quedamos con el primer puesto, obtuvimos el reconocimiento entre las 10 mejores escuelas a nivel mundial. También, de las ocho veces que nos hemos postulado al Premio Nacional del Inventor Colombiano, seis fuimos seleccionados como ganadores.

¿Con cuáles inventos, precisamente, obtuvieron tantos reconocimientos?

Nosotros ganamos con las piernas robóticas antiminas, creamos una cabeza robótica para la esclerosis lateral amiotrófica, también fabricamos una mano robótica para el túnel carpiano, unas máquinas trituradoras de material reciclable. Cada año, cuando empezamos el ciclo escolar, conformamos varios grupos de investigación: unos se encargan de hacer el mantenimiento de los prototipos ya existentes, y otros empiezan a crear nuevos inventos.

Mano robótica elaborada por el profesor Echeverri y sus estudiantes de Media Académica. FOTO Cortesía.

¿Esos prototipos ya se han puesto en servicio de la comunidad?

Durante varios años los estudiantes, con sus creaciones, obtienen becas, entonces al graduarse continúan con los proyectos en la universidad con el fin de mejorarlos y obtener así la patente. Nosotros hemos hecho trabajo comunitario con los inventos en Medellín, Envigado y Antioquia, y a nivel internacional en Brasil y en Chile. Incluso, varios prototipos ya se han comercializado a través de plataformas como Mercado Libre, OLX y Ali Express.Las que más se vendieron fueron las máquinas para controlar las infecciones de dengue. Básicamente, consiste en una trampa de mosquitos que genera una luz ultravioleta, y tiene un sistema de electrocución, así que, en las noches, la luz se enciende y solo atrae a los mosquitos Aedes aegypti, es decir, el dengue.

¿Los proyectos se hacen con estudiantes de qué grados?

Si bien los estudiantes de noveno, décimo y once grado son los que más avanzados están en temas de elaboración de prototipos, también incluimos a los chicos y chicas de todo el bachillerato que quieran sumarse a los proyectos de investigación. Incluso, este año estuvimos trabajando en emprendimientos sostenibles con los niños y niñas de primaria.

¿Cuál fue la motivación inicial para empezar a trabajar de la mano de los estudiantes este tipo de inventos?

Mi mayor motivación es ver a los estudiantes progresar, que cumplan su proyecto de vida, que continúen con sus estudios superiores. Me gusta que inviertan su tiempo libre en actividades formativas, que eso les evite las malas amistades y los hábitos negativos.

Los estudiantes que han participado en los diferentes proyectos de investigación, liderados por el docente Alexánder Echeverri. FOTO Cortesía.

¿Ya tienen una idea de invento para el 2026?