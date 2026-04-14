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Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño; cuatro fueron en Rionegro

La disputa de estructuras criminales por el control de esta subregión sigue agudizando la oleada terrorista. Los casos ocurrieron en Rionegro y San Luis, El Peñol y Marinilla.

  • Este asesinato ocurrió en la mañana de este martes en el barrio La Playa, de Rionegro, siendo el cuarto en este municipio en dos días. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
    Este asesinato ocurrió en la mañana de este martes en el barrio La Playa, de Rionegro, siendo el cuarto en este municipio en dos días. FOTO: CORTESÍA MI ORIENTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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La racha de violencia en el Oriente antioqueño, en medio de la disputa de estructuras criminales del Valle de Aburrá y dos facciones del Clan del Golfo, sigue en aumento. Desde el pasado domingo se han registrado ocho asesinatos en cuatro municipios de esta subregión, la mayoría relacionados con esta disputa.

El caso más reciente se presentó en la mañana de este martes, cuando un hombre fue baleado en el barrio La Playita, de Rionegro, luego de que personas armadas le dispararan y le ocasionaran la muerte en el sitio. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de la víctima.

A este caso se le suma otro en el mismo municipio, donde otro hombre que estaba en un establecimiento comercial del sector Tres Esquinas, fue asesinado con arma de fuego, luego de que sicarios motorizados le dispararan en varias oportunidades. La víctima fue identificada como David Giraldo, de 24 años, quien tenía anotaciones por microtráfico.

Entérese: Domingo sangriento en el Oriente antioqueño: tres homicidios y tres heridos en un día

La oleada violenta en el municipio central del Oriente antioqueño comenzó el pasado domingo con un doble homicidio en el sector Loma Linda, vereda Mampuesto, donde dentro de un carro particular fueron acribillados Jovany Stiven López Toro, de 25 años, y otro hombre que no fue identificado tras el ataque.

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En el municipio de San Luis hubo otras dos personas asesinadas, aunque ambas en hechos aislados. Una de ellas fue muerta violentamente, mediante el uso de arma blanca, en la vereda La Tebaida, mientras que el segundo caso se presentó en la vereda La Garrucha, en un ataque perpetrado con arma de fuego. Ambos fallecidos no fueron identificados.

En otro hecho, a un joven en el municipio de El Peñol fue asesinado en un intento de hurto en la zona urbana, luego de que motorizados quisieran robarle su celular y por esa razón terminara con lesiones con arma blanca, que le costaron la vida.

El Oriente antioqueño, de acuerdo con la Policía Nacional es una de las subregiones más violentas de este año, donde se han registrado, con corte al 15 de marzo, 54 asesinatos. Incluso hay un aumento, porque en esa fecha había 28 casos.

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