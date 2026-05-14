Las 3 nuevas especies de aves que llegaron a Antioquia durante la temporada migratoria

A la llegada del verano, cuando el día tiene más luz y los frutos estivales florecen, miles de aves migratorias regresan desde el sur ecuatorial hacia el norte. Para las aves, es el momento para llenar estómagos, cortejarse, hacer nidos y criar. Y también para que los pajareros salgan a buscarlas. Empieza la temporada de aves migratorias.
Aunque el retorno de las aves está llegando a su fin, provocó grandes emociones a pajareros y científicos de Antioquia. El viernes 3 de abril en el parque El Porvenir de Rionegro, un grupo de observadores vio posarse sobre una rama un ave de copete marrón y alas azul acero con pequeños puntos rojos en las puntas: el pájaro de alas de cera, o Bombycilla cedrorum, proveniente de Canadá, donde es común. En el departamento no había sido visto desde 1988.
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La noticia corrió entre la comunidad de pajareros. Al día siguiente, decenas viajaron hasta el parque esperando su regreso. Juan David López Fernández, psicólogo y fotógrafo aficionado, salió temprano de su casa y llegó a las 7 de la mañana. Pasaron las horas y no llegaba. Se tuvo que marchar, pero cuando regresaba del Oriente, le avisaron que había regresado. Dio vuelta y siguió esperando. Cuando el sol bajó y dieron las 5 de la tarde, después de ocho horas de espera, escuchó que alguien gritó:
—¡Llegó, llegó!
Un pajarero que había estado en Canadá reconoció su vuelo. El ave se posó en una rama. Estuvo cerca de un minuto allí y se fue. En ese minuto, Juan David logró fotografiarla.