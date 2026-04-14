“Actué en todo momento de buena fe”: Nelson Velásquez rompe el silencio tras parranda en la cárcel de Itagüí

El cantante vallenato Nelson Velásquez se pronunció este martes a través de un comunicado para expresar que “actuó de buena fe” luego de su presentación musical en la cárcel de Itagüí, en la que participaron varios voceros de bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes hacen parte de una mesa de paz con la Casa de Nariño.

En su documento expresó que su “participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo. La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

“Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, añadió.