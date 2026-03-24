Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas

Se presume que una de las personas implicadas en el siniestro –que dejó un saldo de dos muertos– estaba practicando a plena luz del día maniobras a alta velocidad, no solo poniendo en riesgo su vida, sino la de los demás actores viales. Según trascendió entonces, el auge de esta actividad se debía en parte a que muchos de los motociclistas implicados estarían haciendo apuestas a través de aplicaciones móviles, que dan premios a los ganadores de hasta $10 millones. Lea también: Impresionante accidente en la variante Las Palmas: dos motos chocaron de frente y murieron dos personas “Estas vías las cogieron de pistas de carrera. Es una irresponsabilidad absoluta para ellos mismos, para los otros motociclistas, y para las personas que van en la vía, o como peatones, o como ciclistas. ¡Qué necesidad, por Dios! ¡Qué necesidad! Y ahí tiene que haber control”, expresó entonces el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Concesión Túnel Aburrá Oriente, tan solo entre enero de 2025 y enero de 2026 se registraron por lo menos 489 siniestros viales en la variante y la doble calzada Las Palmas, con un saldo de 302 motociclistas lesionados y 12 personas fallecidas.

Buscando restablecer el orden, desde finales de enero pasado las alcaldías de Medellín, Envigado y Rionegro lanzaron una estrategia conjunta, en la que también participan la Concesión Túnel Aburrá Oriente, el Ejército Nacional y la Policía. Según anticiparon esas entidades, el objetivo era el de reducir los siniestros viales y mejorar el trabajo coordinado entre los diferentes municipios, para evitar que los infractores no tomaran por costumbre pasar de un municipio a otro para escabullirse de la ley. Siga leyendo: ‘El Billetudo’ se quedó sin qué mostrar: le inmovilizaron su camioneta y además agredió a un agente de tránsito en Las Palmas Dentro de los operativos que se anunciaron, se destacan controles relámpago, apoyados con radares de velocidad, e inspecciones masivas en la vía, para requerir a los conductores y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y documentales de sus vehículos. En medio de estos esfuerzos, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que en lo corrido de este año ya se han interpuesto más de 1.062 órdenes de comparendo solamente en jurisdicción del Distrito, 567 contra conductores de carros y 495 a conductores de motocicleta. El Distrito señaló que durante los operativos también se han inmovilizado 205 vehículos. Entre tanto, las autoridades de Envigado señalaron ya haber interpuesto 706 órdenes de comparendo y haber ordenado 147 inmovilizaciones a vehículos de presuntos infractores. Rionegro señaló por su parte haber realizado 15 operativos de control en lo que va de este año.