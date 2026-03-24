Operativos contra carreras clandestinas dejan más de 1.700 partes en la vía Las Palmas

En una estrategia de largo aliento, las autoridades de tránsito han impuesto más de 1.768 órdenes de comparendo en la Avenida Las Palmas en lo que va de este año.
El resultado aparece en medio de los esfuerzos de los gobiernos tanto de Medellín como de Envigado y Rionegro para restablecer el orden en esa importante vía, que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.
Le puede interesar: Así son los “candeleos”, las carreras en moto en vía a Las Palmas que han dejado cinco muertos
A pesar de no tratarse de un fenómeno nuevo, en meses recientes esa vía se ha visto nuevamente afectada por un auge de las carreras y eventos de deportes a motor clandestinos, generando problemas de orden público y víctimas fatales.
En enero de este año, uno de los casos más graves ocurrió el domingo 18, cuando dos motociclistas colisionaron frontalmente en el kilómetro 3+780, esto en inmediaciones de la vereda Yarumal de Rionegro.