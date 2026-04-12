En la nueva vía al mar no hay puentes para fauna

El 30 de diciembre, la bióloga Daniela Salazar Suaza tomó la nueva vía al mar y empezó a contar: 10 osos hormigueros, un oso perezoso, un mapache, un perro de monte, dos iguanas, tres zarigüeyas, un zorro perro, entre otros otros. Más de diecinueve animales atropellados a lo largo del trayecto. De regreso, el 4 de enero, a la altura del municipio de Zaragoza, su novio la despertó mientras dormía en el carro
— Amor, un puma.
Daniela le pidió que parara y confirmó lo que temía: justo donde encontraron el puma había un bosque al que la vía le había pasado por encima. Y aún no había ni un paso de fauna.
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