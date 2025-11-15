x

Más de 5,4 millones de viajeros se moverán por Medellín este fin de año

Las autoridades distritales alistan desde ya operativos para proteger a los viajeros y controlar prácticas ilegales.

  • Las autoridades de movilidad en Medellín y Antioquia prevén que circularán más de 5,4 millones de viajeros. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
15 de noviembre de 2025
bookmark

La temporada de fin de año ya arrancó y las autoridades de movilidad en Medellín y Antioquia prevén que circularán más de 5,4 millones de viajeros en los próximos dos meses y medio.

Así lo informó Terminales Medellín, entidad encargada de garantizar la operación tanto de la Terminal de Transportes de Sur como la del Norte.

Para anticiparse a ese gran flujo de viajeros, las autoridades distritales anunciaron que se instalará un Puesto de Mendo Unificado (PMU), con el que se busca velar por el orden de esas movilizaciones.

De acuerdo con las previsiones de las autoridades, zonas como Bogotá, la costa Caribe, el Eje Cafetero y otros municipios antioqueños como Santa Fe de Antioquia, Turbo y Rionegro serán los destinos más visitados en las próximas semanas.

Ricardo León Yepes, subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, anticipó que desde ya los funcionarios de esa entidad se están alistando para esa movilización, sobre todo con miras a hacer más estrictos los controles de seguridad.

“Para la temporada de fin de año estamos preparando a todo nuestro personal operativo para la alta afluencia de viajeros que se movilizarán por Terminales Medellín. Además, se intensificarán los operativos y controles de seguridad, con el fin de garantizar un viaje seguro y legal para nuestros usuarios”, dijo el funcionario.

Según anticipó la Alcaldía, las fechas en las que se calcula habrá mayores congestiones serán el fin de semana del Día de las Velitas, comprendido entre 6 y el 8 de diciembre; las fechas de Navidad y Año Nuevo, así como el Puente de Reyes.

En medio de este contexto, desde el Distrito se hizo un llamado a la ciudadanía para cuidarse, sobre todo comprando los tiquetes únicamente en las taquillas oficiales de las empresas transportadoras.

Terminales Medellín recordó que en su portal, terminalesmedellin.com, también puede realizarse esa compra de forma legal.

Las autoridades aconsejaron a los viajeros procurar llegar a la terminal con al menos una hora de anticipación, mantener siempre a la vista los objetos personales para resguardarlos de personas inescrupulosas y consultar con antelación los requisitos y las políticas para viajar, sobre todo si se planea hacerlo con mascotas.

Entre tanto, las autoridades señalaron que en la temporada de fin de año también se alista un refuerzo en los operativos contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (Escnna), el tráfico de fauna, el transporte pirata y todo tipo de otras prácticas o situaciones de riesgo.

