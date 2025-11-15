Más de 5,4 millones de viajeros se moverán por Medellín este fin de año

La temporada de fin de año ya arrancó y las autoridades de movilidad en Medellín y Antioquia prevén que circularán más de 5,4 millones de viajeros en los próximos dos meses y medio.
Así lo informó Terminales Medellín, entidad encargada de garantizar la operación tanto de la Terminal de Transportes de Sur como la del Norte.
Lea también: ¿Montaron una red que inmoviliza ilegalmente carros en Medellín?
Para anticiparse a ese gran flujo de viajeros, las autoridades distritales anunciaron que se instalará un Puesto de Mendo Unificado (PMU), con el que se busca velar por el orden de esas movilizaciones.