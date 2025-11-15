Jueza identificó al agresor del golpe mortal a Jaime Esteban Moreno, ¿de quién se trata?

La justicia comenzó a esclarecer, paso a paso, lo que ocurrió aquella noche en la que murió Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes cuyo caso estremeció a Bogotá. Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la jueza sexta penal municipal con función de control de garantías fue contundente al decir que las pruebas apuntan a que Ricardo Rafael González Castro fue quien propinó el golpe decisivo que dejó a Moreno inconsciente y lo llevó a la muerte. Según la togada, el ataque no fue un golpe cualquiera, sino una agresión calculada, ejecutada con lo que describió como “el extremo máximo de crueldad”. La magistrada aseguró que la patada que dio González tuvo un impulso previo, “con velocidad desmesurada” y una “fuerza terrible”, lo que demuestra que no se trató de un acto impulsivo, sino de una violencia deliberada. Entérese: Por primera vez habló el papá de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante asesinado en Halloween en Bogotá

Golpe con “extrema crueldad” y caída irreversible

En su intervención, la jueza detalló que, aunque tanto González como Juan Carlos Suárez Ortiz participaron en la segunda agresión, fue González quien causó la caída irreversible de la víctima. “Se genera ese acto de inconsciencia; él ya no se vuelve a despertar después del golpe del señor Ricardo”, afirmó. La funcionaria explicó que, aun cuando Moreno ya estaba en el suelo, ambos agresores continuaron golpeándolo de forma brutal. Esta lectura fue respaldada por la necropsia y los testimonios recogidos por la Fiscalía, documentos que señalan que el joven presentaba múltiples heridas y sangrado en la boca, nariz y ojos, evidencia del nivel de violencia que recibió.

Además lea: Universidad de Los Andes desmiente que Juan Carlos Suárez estudie actualmente en la institución Ante la gravedad de los hechos y la valoración del riesgo, la jueza rechazó la solicitud de detención domiciliaria presentada por la defensa de González. Aseguró que no existe un arraigo familiar o social claro que permita inferir que el procesado no evadiría la justicia. Para la togada, el joven representa un “peligro para la sociedad”. Incluso, en la propia audiencia, la jueza llamó la atención a González por no prestar atención mientras se le leían sus derechos: “Por favor, póngame atención, si es tan amable”. Aunque la defensa ha señalado que la Fiscalía ha incurrido en comentarios discriminatorios, la jueza insistió en que la evidencia técnica y testimonial es sólida. Las autoridades advierten que, si se comprueba su responsabilidad, González enfrentaría una pena que podría ir entre 33 y 50 años, dado que la agresión fue calificada como dolosa y con consecuencias fatales. Puede leer: “Ese es el de la discoteca”: la frase que habría desencadenado golpiza mortal al estudiante de Los Andes

Videos clave y decisión de trasladarlo a un centro carcelario