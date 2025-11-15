x

Lo que se sabe de la explosión que dejó dos muertos y un lesionado en bocamina de Landázuri, Santander

Por el momento, se desconocen las identidades de los mineros fallecidos y del trabajador lesionado. Las autoridades permanecen en el sitio mientras avanzan las labores de verificación y la investigación para esclarecer las causas de la emergencia.

    Dos muertos y un lesionado dejó una explosión en bocamina de Landázuri, Santander. FOTO: Cortesía - Vanguardia
Colprensa
15 de noviembre de 2025
bookmark

Dos personas fallecidas y otra más lesionada es el balance preliminar que dejó una explosión registrada este viernes 14 de noviembre al interior de una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcaínos, en el municipio de Landázuri, Santander.

Campesinos de la zona fueron los primeros en alertar sobre la gravedad de la situación, lo que activó el despliegue de personal especializado hacia la vereda, ubicada entre los municipios de Cimitarra y Landázuri.

En contexto: Tragedia en Santander: tres muertos y varios heridos dejó fuerte explosión en mina de carbón en Landázuri

Las primeras informaciones en el lugar de los hechos confirmaron la existencia de víctimas. Pedro Conde, responsable de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, entregó un primer reporte a los medios.

“Se registró esta emergencia en la vereda Vizcaínos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, personal del hospital y el Ejército. Preliminarmente, informan el saldo de dos fallecidos y un lesionado”, aseguró Conde a Blu Radio.

Dos muertos y un lesionado dejó una explosión en bocamina de Landázuri, Santander. FOTO: Cortesía - Vanguardia

Posteriormente, la Policía de Santander informó que, tras una revisión inicial, la emergencia posiblemente se originó por la explosión y acumulación de gases dentro de la bocamina.

La mina tenía cierre preventivo

El alcalde de Landázuri, Carlos Morales, se pronunció mediante un video y aclaró que la mina donde ocurrió la tragedia contaba con una orden de cierre previo.

“De acuerdo con los acontecimientos sucedidos en Landázuri, podemos aclarar que la explosión ocurrió en una bocamina que tenía un cierre preventivo bajo el Decreto 026 de febrero de 2024. Este cierre fue solicitado por el titular minero y se realizó con acompañamiento de la personería municipal la Policía y el Ejército. Estos procedimientos se hacen bajo el conocimiento de los mineros y garantizamos que en los siguientes días no haya actividad”, afirmó el mandatario.

El alcalde también explicó que la administración municipal no cuenta con el aparato para realizar revisiones periódicas en las minas clausuradas, por lo que hizo un llamado a los trabajadores del carbón:

“Invitamos a los mineros a formalizar su actividad. Estamos jugando con la vida de las personas. En estas bocaminas debemos garantizar primero la vida”, agregó Morales. De momento, no han sido reveladas las identidades de los mineros fallecidos ni del trabajador lesionado.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Petro se contradice: mientras hoy justifica la muerte de siete menores en bombardeo; en 2019 y 2021 los condenaba

