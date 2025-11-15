x

Brasil, el único suramericano con vida en el Mundial Sub 17, así se jugarán los octavos de final

Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela le dijeron adiós a la cita de Qatar. Alemania también quedó eliminado.

  • Brasil es la única selección suramericana que se mantiene en competencia en el Mundial Sub 17 de Qatar. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
    Brasil es la única selección suramericana que se mantiene en competencia en el Mundial Sub 17 de Qatar. FOTO TOMADA X@FIFAWorldCup
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
15 de noviembre de 2025
Brasil que ganó por penales 5-4 ante Paraguay es la única selección Suramericana que se mantiene con vida en el Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar.

Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela ya le dijeron adiós al torneo en los dieciseisavos de final. Los paraguayo a manos de Brasil, los argentinos quedaron eliminados por México desde los penales 5-4.

Los cafeteros perdieron 2-0 con Francia y en medio de un escándalo por la pelea que se armó al final del juego y finalmente, Venezuela cayó 2-1 ante Corea del Norte.

Otra de las sorpresas del Mundial fue la eliminación del campeón defensor, Alemania que perdió ante Burkina Faso 1-0 y quedó fuera de la competencia.

Otros eliminados son Bélgica, Egipto, Canadá, Estados Unidos, Zambia, Túnez, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa, Croacia y Senegal.

Así quedaron las llaves de octavos de final

Tras la disputa de los 16 partidos, los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial Sub 17 masculino que se disputa en Qatar son México, Portugal, Suiza, Irlanda, Marruecos, Malí, Brasil, Francia, Austria, Inglaterra, Corea del Norte, Japón, Italia, Uzbekistán, Uganda y Burkina Faso.

Los octavos de final se disputarán este martes, 18 de noviembre con los duelos Italia-Uzbekistán, Uganda-Burkina Faso, México- Portugal, Brasil-Francia, Suiza-Irlanda, Corea del Norte- Japón, Marruecos-Malí y Austria-Inglaterra.

