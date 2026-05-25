A 10 años de la tragedia del Chapecoense, La Unión tendrá un memorial para sus 71 víctimas

Eran las 9:58 de la noche del 28 de noviembre de 2016 cuando el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia se estrelló contra el cerro Gordo, en el municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. A bordo viajaban 77 personas —jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas del equipo brasileño Associação Chapecoense de Futebol, además de la tripulación— que se dirigían a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra el Atlético Nacional.
Solo seis sobrevivieron. Setenta y una personas murieron en una de las peores tragedias aéreas de la historia del país. Diez años después, ese cerro que recibió los restos del avión tendrá un memorial.