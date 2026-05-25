A 10 años de la tragedia del Chapecoense, La Unión tendrá un memorial para sus 71 víctimas

Eran las 9:58 de la noche del 28 de noviembre de 2016 cuando el vuelo 2933 de la aerolínea LaMia se estrelló contra el cerro Gordo, en el municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. A bordo viajaban 77 personas —jugadores, cuerpo técnico, directivos y periodistas del equipo brasileño Associação Chapecoense de Futebol, además de la tripulación— que se dirigían a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra el Atlético Nacional. Solo seis sobrevivieron. Setenta y una personas murieron en una de las peores tragedias aéreas de la historia del país. Diez años después, ese cerro que recibió los restos del avión tendrá un memorial.

Una luz en el cielo inspiró el proyecto

La idea llegó como una luz en el aire. Sergio Escobar Solorzano, el Cónsul Honorario de Brasil en Antioquia, visitó el cerro Gordo en varias ocasiones a lo largo de los años y en tres de esas visitas tomó fotos que captaron algo que llamó su atención: rayos de luz cayendo sobre el lugar del accidente. Una de esas fotos fue tomada en 2024 cuando la selección femenina de Brasil visitó el sitio y se reunió en círculo, abrazadas, en una especie de oración colectiva. En ese momento, la luz volvió a aparecer en la imagen. Para Escobar, esas fotografías fueron la señal que impulsó la construcción de un espacio que honrara a las víctimas con la misma fuerza simbólica. Conozca: Sigifredo Hidalgo viajó casi ocho mil kilómetros para donar pintura al Chapecoense

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Brasil visitaron el cerro en 2024 e hicieron una oración en el lugar. Foto: cortesía.

De esa intuición nació el Memorial Chapecoense. Los Concejos Municipales de La Unión y Rionegro se sumaron a entidades, gremios y la Alcaldía de La Unión para construir el memorial, un proyecto cultural, artístico y arquitectónico que busca mantener vivo el recuerdo de las 71 víctimas y consolidar al municipio como un punto de encuentro entre Colombia y Brasil.

¿Cómo será el Memorial?

El Memorial Chapecoense estará ubicado en las inmediaciones de la cancha 19 de diciembre, muy cerca del lugar donde ocurrió el accidente. El proyecto incluye un ágora circular con capacidad para actos conmemorativos, un muro de placas memoriales y 71 haces de luz que en la noche se proyectarán hacia el cielo —uno por cada víctima— como símbolo de unión entre la tierra y el firmamento, evocando también las rutas aéreas que conectan territorios y vidas. Además contará con un portal de comunicación permanente entre Brasil y Colombia y un parque de banderas en honor a la fraternidad entre las naciones. Los escultores Nelson Agustín Agudelo y Carolina Castaño serán los encargados de construirlo.

La financiación del memorial será colectiva. Según Ferney Lotero, concejal y vicepresidente primero del Concejo de La Unión, Camacol Antioquia aportará los materiales y el diseño, mientras que la Alcaldía asumirá la mano de obra. Enterese: ¡Para siempre! Chapecoense saca una nueva camiseta rindiendo homenaje a su vínculo con Colombia La multinacional brasileña WEG, que tiene sede en Rionegro y se dedica al sector de transformadores de energía, se encargará de todo lo relacionado con el componente energético del monumento. “Hay muchas empresas que van a aportar”, dijo Lotero, quien aclaró que tras la reunión de este lunes 25 de mayo se comenzará a consolidar el presupuesto total de la obra. El monto definitivo aún no está estipulado. Se espera que el memorial esté listo para finales de noviembre de 2026, en el marco de la conmemoración de los diez años de la tragedia. Más allá del homenaje, el proyecto busca fortalecer la economía local e impulsar las expresiones artísticas y culturales del municipio. Desde que ocurrió el accidente, el cerro Gordo se convirtió en un destino de turismo de memoria: colombianos y brasileños han visitado el lugar para dejar ofrendas, camisetas del Chapecoense y mensajes. El memorial busca darle forma y dignidad a ese peregrinaje espontáneo.

Las causas de la tragedia

El informe final de Aeronáutica Civil de Colombia, dado a conocer en abril de 2018, estableció que LaMia no cumplió con los requisitos mínimos de combustible exigidos por las normas internacionales. No tuvo en cuenta el combustible requerido para volar a un aeropuerto alterno, el de contingencia, el de reserva, ni el mínimo de aterrizaje. El avión partió desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con el combustible al límite y excedido de peso, y los pilotos decidieron no hacer escala para repostar. LaMia era una aerolínea de capital venezolano con sede en Bolivia que antes del accidente operaba con apenas 12 empleados. El piloto, Miguel Quiroga, quien también falleció en el accidente, era además copropietario de la empresa. La aeronave, un Avro RJ85 con casi 18 años de uso, era en ese momento la única que podía volar de toda la flota de la compañía. El Atlético Nacional, rival del Chapecoense en la final, pidió que el título de la Copa Sudamericana 2016 que iban a disputar fuera otorgado al equipo brasileño en señal de duelo. La Conmebol aceptó. Fue un gesto que quedó grabado en la memoria del fútbol. Continúe leyendo: Murió el director del documental sobre accidente de Chapecoense en accidente aéreo en Brasil

Bloque de preguntas y respuestas: