¿Por qué Medellín sigue siendo atractiva para la mafia transnacional?

En Medellín, el crimen no solo está en manos de los locales. Si bien es una ciudad muy atractiva para muchos por su desarrollo, turismo, calidez y buen ambiente, también es un territorio apetecido por redes delictivas internacionales, quienes envían a sus caudillos a la capital antioqueña para que sirvan de enlace en sus diferentes operaciones. Lea más: La criminalidad en el Parque Lleras sería manejada por bandas de Latinoamérica, Europa y hasta Asia, denunció la Alcaldía de Medellín El crimen transnacional es una problemática que afecta sobremanera al Valle de Aburrá y al departamento de Antioquia, incluso desde los tiempos de los carteles más temidos, como el de Pablo Escobar. Organizaciones delincuenciales de otros países fijan la mira en estos territorios para que sean la plataforma ideal en muchos aspectos, una que les permita expandir su accionar criminal y despistar a las autoridades al no concentrar todo en un solo territorio.

Narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero son solo algunos de los delitos más habituales de la mafia transnacional, que sigue expandiéndose por muchos países del mundo sin Dios y, si se quiere, sin ley. Es un tema que traspasa fronteras y no respeta límites, y quienes están involucrados se valen de diversas redes financieras, tecnológicas o de cualquier otro tipo para cumplir con sus objetivos. Medellín, por ejemplo, es considerada por organizaciones delictivas internacionales no solo por su renombre y distinción en muchas partes del mundo, sino también por razones como su ubicación estratégica —teniendo rutas hacia Centroamérica o el Caribe—, por su infraestructura y comercio, este último sirviendo quizá como fachada para que los criminales operen con mayor facilidad sin levantar sospechas. Y es que, de acuerdo con los últimos resultados e investigaciones de las autoridades en el Valle de Aburrá, son varios los casos de mafia transnacional que se han detectado e intervenido en el Área Metropolitana y en Antioquia, lo que ha derivado en cabecillas y delincuentes capturados. Entérese: EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa

Casos de mafia transnacional que permean a Medellín y a Antioquia

Quien sería uno de los enlaces clave del Clan del Golfo con el Cartel de los Balcanes cayó durante los primeros días de marzo en una lujosa finca de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Se trata de alias Lalo o El Pastuso, un hombre que tiene orden de extradición de Perú por sus movimientos criminales en el país incaico. Entérese: Los tentáculos de la mafia de Albania en territorio colombiano Juan Camilo Muñoz Rodríguez, nombre de pila de este señalado enlace criminal, era buscado con circular roja de Interpol por parte de las autoridades peruanas, donde ya tenía antecedentes judiciales porque habría utilizado este territorio para poder movilizar narcóticos rumbo hacia el viejo continente.

Juan Camilo Muñoz Rodríguez, alias Lalo o Pastuso. Foto: cortesía

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello Cubides, expresó que “este sujeto mantendría vínculos con el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño y también con otras organizaciones en Medellín para consolidar apoyos logísticos y financieros”. Otro de los casos se registró en una finca de Rionegro en septiembre del año pasado, cuando agentes de la Dijín de la Policía y la Fiscalía abatieron a Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, presunto integrante del grupo criminal Los Choneros, una de las más peligrosas estructuras criminales de Ecuador y a la que se le han descubierto varios vínculos en Antioquia para la comercialización de armas y la distribución de drogas.