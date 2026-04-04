Granada contra estación de Briceño, Antioquia, dejó dos policías heridos: ofrecen recompensa

Durante este Viernes Santo en el Parque Principal de Briceño, Antioquia, hombres lanzaron una granada contra las motos de la Policía que se encontraban en este sector, provocando graves daños a los vehículos y a la infraestructura en este municipio.
Los hechos ocurrieron sobre las 7:52 de la noche de este viernes en este municipio del Norte antioqueño, luego de que presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias lanzaran este artefacto explosivo contra los vehículos de la Policía Nacional.