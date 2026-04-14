Riesgo por deslizamientos obliga evacuación de 12 viviendas en Itagüí

Doce viviendas fueron evacuadas en una zona rural de Itagüí en las últimas horas debido al riesgo que implican para sus ocupantes si la temporada de lluvia continúa, como está pronosticado.
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La decisión fue tomada por parte de la Alcaldía después de activar los protocolos de atención de desastres y luego de identificar las afectaciones estructurales que sufren las edificaciones, ubicadas en la vereda El Porvenir 2, luego de los fuertes aguaceros que se han presentado.