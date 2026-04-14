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Riesgo por deslizamientos obliga evacuación de 12 viviendas en Itagüí

Las familias tienen la alternativa de un arriendo temporal pagado por la Alcaldía. Sugieren estar atentos ante el invierno.

  • Las vivienda fueron mandadas a evacuar por los daños considerables que sufrieron y que implicaban riesgo para los ocupantes. FOTO: ALCALDÍA
    Las vivienda fueron mandadas a evacuar por los daños considerables que sufrieron y que implicaban riesgo para los ocupantes. FOTO: ALCALDÍA
  • Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
    Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
El Colombiano
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hace 3 horas
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Doce viviendas fueron evacuadas en una zona rural de Itagüí en las últimas horas debido al riesgo que implican para sus ocupantes si la temporada de lluvia continúa, como está pronosticado.

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La decisión fue tomada por parte de la Alcaldía después de activar los protocolos de atención de desastres y luego de identificar las afectaciones estructurales que sufren las edificaciones, ubicadas en la vereda El Porvenir 2, luego de los fuertes aguaceros que se han presentado.

Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

La inspección de los inmuebles la realizaron profesionales de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En el desarrollo de la misma, el personal especializado pudo observar que se presentaban afectaciones que comprometen la seguridad de las edificaciones, como grietas e inestabilidad del terreno.

El alcalde, Diego Torres, precisó que estas medidas fueron adoptadas de manera inmediata para proteger la vida de las familias afectadas.

De forma complementaria, la administración otorgará un subsidio de arrendamiento temporal a las personas que debieron abandonar sus hogares.

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Torres también manifestó que el comité municipal de riesgo continuará realizando un monitoreo permanente de las áreas detectadas como de riesgo, en compañía de los bomberos. Para ello se hacen acompañar de equipos especializados, en los cuales hay geólogos e ingenieros estructurales, entre otros.

Las autoridades reiteraron el llamado a ser proactivos en materia de prevención, ya que la permanente caída de agua puede ocasionar la desestabilización de los suelos, lo cual se traduce en posibles deslizamientos y aumento en los niveles de las quebradas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué evacuaron viviendas en Itagüí?
Por el riesgo de deslizamientos causado por las lluvias, que generaron grietas e inestabilidad en el terreno.
¿Qué zonas están en riesgo en Itagüí?
Principalmente la vereda El Porvenir 2, donde se detectaron daños estructurales en viviendas.
¿Qué ayudas recibirán las familias evacuadas en Itagüí?
La Alcaldía otorgará subsidios de arriendo temporal mientras se garantiza su seguridad.

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