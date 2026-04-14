Riesgo por deslizamientos obliga evacuación de 12 viviendas en Itagüí

La decisión fue tomada por parte de la Alcaldía después de activar los protocolos de atención de desastres y luego de identificar las afectaciones estructurales que sufren las edificaciones, ubicadas en la vereda El Porvenir 2, luego de los fuertes aguaceros que se han presentado.

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Doce viviendas fueron evacuadas en una zona rural de Itagüí en las últimas horas debido al riesgo que implican para sus ocupantes si la temporada de lluvia continúa, como está pronosticado.

Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

Las autoridades, con el alcalde a bordo, hicieron la visita de la zona afectada. FOTO: ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

La inspección de los inmuebles la realizaron profesionales de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo en articulación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En el desarrollo de la misma, el personal especializado pudo observar que se presentaban afectaciones que comprometen la seguridad de las edificaciones, como grietas e inestabilidad del terreno.

El alcalde, Diego Torres, precisó que estas medidas fueron adoptadas de manera inmediata para proteger la vida de las familias afectadas.

De forma complementaria, la administración otorgará un subsidio de arrendamiento temporal a las personas que debieron abandonar sus hogares.

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Torres también manifestó que el comité municipal de riesgo continuará realizando un monitoreo permanente de las áreas detectadas como de riesgo, en compañía de los bomberos. Para ello se hacen acompañar de equipos especializados, en los cuales hay geólogos e ingenieros estructurales, entre otros.

Las autoridades reiteraron el llamado a ser proactivos en materia de prevención, ya que la permanente caída de agua puede ocasionar la desestabilización de los suelos, lo cual se traduce en posibles deslizamientos y aumento en los niveles de las quebradas.

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