Estudio de la UdeA encontró un “error” en las cifras del Dane: se perdieron 170.000 empleos formales

Una investigación de la Universidad de Antioquia (UdeA) abrió un nuevo debate sobre la confiabilidad de las estadísticas laborales en Colombia.
El estudio concluyó que existe una diferencia significativa entre las cifras de empleo formal reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y los registros administrativos de seguridad social administrados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).
El hueco entre un reporte y el otro es bastante considerable. Mientras el Dane sostiene que durante el último año se crearon 814.000 empleos formales, la investigación señala que, en realidad no se crearon nuevos puestos de trabajo; por el contrario se habría perdido más de 170.000 en el mismo período.
El documento, titulado ¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social, fue elaborado por Edwin Esteban Torres Gómez, doctor en Economía e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA; y el Grupo de Investigaciones de Macroeconomía Aplicada.