¿Daniel Sancho volverá a España? Abogado de la familia de Edwin Arrieta revela que es “una realidad”

El futuro judicial de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, volvió a ocupar titulares en España cuando el abogado de la familia de la víctima afirmara que el hijo del actor Rodolfo Sancho terminará regresando a su país.
Según informó el diario AS, Juango Ospina, representante de la familia Arrieta, aseguró que, más allá del resultado de los recursos presentados por la defensa, el regreso de Sancho a España es un escenario que considera inevitable.
Entérese: Atención: Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta
“El caso de Edwin Arrieta sigue abierto, todavía no ha salido la sentencia de apelación de ese recurso donde ellos niegan la cadena perpetua”, declaró Ospina a Europa Press. Sin embargo, añadió que “yo sí creo que, independientemente de este recurso, Daniel acabará viniendo a España”, una posibilidad que, según explicó, podría materializarse dentro de “10 o 15 años”.
Las declaraciones llegan cuando está próximo a cumplirse el tercer aniversario de la detención de Sancho. El chef español fue arrestado en agosto de 2023 tras la desaparición de Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Koh Phangan. Un año después fue condenado a cadena perpetua, la justicia concluyó que actuó con premeditación al asesinar al médico colombiano y posteriormente deshacerse de sus restos en distintos puntos de la isla.