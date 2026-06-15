Buques cargados de petróleo vuelven a salir del estrecho de Ormuz tras acuerdo entre EE.UU. e Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los barcos comerciales “empiezan a salir” del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

“Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz”, indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

“Están transitando por la ‘autopista’ del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada”, escribió, aparentemente en referencia a una ruta de navegación más cercana a Omán en el estrecho canal.

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