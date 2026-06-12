Hidroavión promete vuelo de 17 minutos entre Medellín y embalse de Guatapé: ¿cómo operaría?

Un viaje de tan solo 17 minutos entre Medellín y Guatapé está a punto de ser realidad. El primer hidroavión comercial que operará en Colombia ya aterrizó en la capital antioqueña, marcando un hito para la conectividad turística del departamento de la mano de Alma Air, una compañía con apenas dos años en el mercado.

Según confirmó su CEO, Rupert Stebbings, este avión anfibio —con capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes— ya superó los entrenamientos técnicos y revisiones de mantenimiento en el exterior. Su vuelo inaugural está programado para el próximo mes, a la espera de que la Aerocivil otorgue el Certificado de Operador Aéreo definitivo.

El hidroavión despegó desde Fort Piece, Florida, Estados Unidos. Antes de arribar a Colombia tuvo escalas en Bahamas, Jamaica y Panamá. En este último país se unió Stebbings para completar el recorrido hasta Medellín. En total, el trayecto fue de 1.555 millas náuticas y 11 horas de vuelo. Tres fueron los pilotos encargados de la travesía, entre ellos, Juan Carlos Pedroza Sánchez.

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“Es una aeronave que tiene un alcance medio entre sus categorías y por eso se hicieron 3 escalas en dichos destinos antes de llegar a Colombia. Fue una gran experiencia, puesto que detrás de todo esto hay gente que viene trabajando desde hace 3 años para lograr el objetivo”, dijo el piloto.

Una vez en Medellín, el avión se ubicó en uno de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera, lo que hace que esta ciudad se convierta en la primera base de operaciones de la aerolínea Alma Air, que también tiene proyectada su expansión hacia Cartagena en lo que resta del 2026.