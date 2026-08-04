Qué pasó con Mario Cimarro: su esposa confirmó divorcio y salió del país con su hija por decisión judicial

La modelo eslovaca Bronislava Gregušová, esposa del actor Mario Cimarro, confirmó que ya se encuentra en Eslovaquia junto a su hija Briana, luego de que un tribunal autorizara el traslado de ambas en medio del proceso de divorcio que mantiene con el protagonista de Pasión de gavilanes.
La noticia fue dada a conocer por la propia Gregušová a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde explicó que la separación legal aún no concluye, pero celebró el inicio de una nueva etapa junto a la menor.
“Queridos amigos, como muchos me preguntan cómo estamos, quería darles un comunicado oficial. El proceso de divorcio sigue en curso y Bri y yo, gracias a la decisión del tribunal, finalmente estamos en Eslovaquia. ¡Estamos ambas sumamente felices aquí y listas para un nuevo comienzo!”, escribió.