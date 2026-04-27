Fotos y videos | Impresionantes imágenes del voraz incendio en una bodega en Itagüí

El cielo del sur del Valle de Aburrá se tiñó de un gris denso este lunes 27 de abril. No se trataba de nubarrones de lluvia, sino de una imponente columna de humo que, desde la una de la tarde, alertó a ciudadanos y autoridades, debido a un voraz incendio en una bodega.
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Lo que comenzó como un reporte local en Itagüí se transformó rápidamente en una emergencia metropolitana captada en decenas de videos que circulan por redes sociales, mostrando la magnitud del fuego devorando una estructura industrial.