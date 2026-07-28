El hermano de la influencer Gabriela Muñoz, cercana a Petro, también mueve hilos en la Aerocivil

“Muchos estamos con la ‘Petro tusa’, déjenos un mensaje”, así arranca una entrevista que la influenciadora Gabriela Muñoz le hizo al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño el pasado mes de junio, en la que pretendía “despedir” al mandatario.
¿Por qué es importante esta joven? Resulta que la directora saliente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, reveló detalles sobre ella en relación al presidente Petro.
Según dijo a Noticias RCN, “en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil” bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero.
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Guerrero es recordada como la joven a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de la falsificación de su título profesional en la Fundación de Educación Superior San José.