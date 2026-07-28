“Feria” de notarías de Petro antes de irse: designó a excongresista petrista, a un abogado cuestionado y hasta creó una nueva en Antioquia

A menos de dos semanas de la llegada de un nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro abrió una de las últimas ventanas de decisiones administrativas de su mandato: nombró ocho notarios en interinidad y mandó crear una nueva notaría en Antioquia.

Entre los nombres que aparecen en esta lista está el de Karyme Adrana Cotes Martínez, exrepresentante a la Cámara por Sucre y una de las figuras políticas cercanas al petrismo en el Congreso, quien fue designada como notaria sexta del Círculo Notarial de Medellín.

El nombramiento de Cotes quedó establecido mediante el Decreto 0807 del 24 de julio de 2026, firmado por la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, quien al mismo tiempo ocupa el cargo de superintendente de Industria y Comercio.

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Cotes es abogada de la Corporación Universitaria del Caribe y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Su carrera política comenzó en 2015, cuando llegó a la Asamblea de Sucre con el respaldo del Partido Liberal.

En esa elección obtuvo cerca de 19.000 votos y fue vista como la heredera política de su esposo, Rafael Macea, quien había ocupado una curul en la Asamblea departamental.

Durante su paso por la política regional, Cotes ganó protagonismo. Fue diputada entre 2016 y 2021 y, paralelamente, ejerció como docente del programa de Derecho de la Universidad de Sucre.

En las elecciones territoriales de 2019 se convirtió en la candidata más votada a la Asamblea, aunque no terminó ese periodo: renunció en 2021 para aspirar a la Cámara de Representantes.

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Su llegada al Congreso estuvo acompañada por alianzas políticas de peso en el departamento.

En esa campaña recibió el respaldo del entonces gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, uno de los dirigentes con mayor influencia en la política regional.

Su fórmula al Senado fue Karina Espinosa, hermana del exgobernador, y ambas resultaron elegidas: Cotes alcanzó alrededor de 41.000 votos para la Cámara.

Ya en el Legislativo, la representante liberal fue identificada como una congresista cercana al gobierno Petro.

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Esa cercanía generó tensiones dentro de su propio partido, especialmente después de que no respaldara al candidato liberal a la Asamblea de Sucre en las elecciones regionales de 2023 y apoyara, en cambio, la candidatura de su hermana Sally Marcela Cotes por el Partido Conservador, quien finalmente obtuvo una curul con cerca de 27.000 votos.

El nombramiento como notaria llega poco después de que Cotes dejara el Congreso y en medio de una etapa en la que su nombre también había sonado como posible candidata a la Alcaldía de Sincelejo.

Ahora, su futuro político toma un giro hacia el sector notarial, un escenario que combina su formación jurídica con una nueva posición dentro de la estructura institucional del Estado.

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Con Cotes, en total fueron ocho nuevos notarios en interinidad y la creación de un despacho adicional, en un proceso que abarca las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y municipios estratégicos como Chía, por su cercanía con Bogotá, y Rionegro, donde está el terminal aéreo que sirve a Medellín.

El Gobierno justificó las designaciones argumentando la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público notarial y la prestación de la función de fe pública ante vacantes generadas por retiros forzosos, renuncias o ausencias definitivas.