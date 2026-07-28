Nacional estuvo “a la altura” en Bogotá: venció a Tigres y se metió a octavos de Copa

El rendimiento del Nacional de Lucas González estuvo a la altura de Bogotá en la vuelta del juego de la ronda 1B de la Copa BetPlay contra Tigres F.C. Al elenco antioqueño, que tuvo un equipo mixto, no le pesó la altitud de la capital del país y ratificó, con buen fútbol, la superioridad que tuvo en toda la serie. En su segundo partido del semestre, el cuadro verde mostró la intensidad y dominio de balón que, desde los primeros días de la pretemporada, trabajó el nuevo cuerpo técnico. Los verdes, que contaron con el apoyo de poco más de 18.000 aficionados que llegaron a verlos jugar en el estadio El Campín de Bogotá, se impusieron 2-0.

El primer gol lo marcó Nicolás Rodríguez. El joven, nacido en San José del Guaviare hace 22 años, y quien debutó con Fortaleza CEIF de Bogotá en el balompié profesional en 2021, demostró que aún conserva “el vuelo” del balón en la altura, donde corre más rápido de lo normal. Corría el minuto 29 del partido. Hubo un tiro de esquina en favor de Nacional. Kevin Parra, que levantó las manos para anunciar una jugada preparada, metió un centro corto que despejó la defensa de Tigres. Sin dejar que la pelota picara en el suelo, de primera, Rodríguez la empalmó con un golpe perfecto: el balón entró al arco de Brid y puso a festejar a los aficionados verdolagas.

Rodríguez, quien llegó desde Estados Unidos a inicio del año, festejó con emoción. El extremo ratificó que es un hombre importante en el funcionamiento del ataque de Nacional. Lo mismo mostró, una vez más, el atacante Alfredo Morelos, quien después de recibir un pase en profundidad dentro del área, definió de manera sutil, picando el balón, y puso el marcador definitivo.

Con ese marcador, los antioqueños terminaron 4-0 en la serie contra Tigres –ganaron 2-0 la ida en el estadio Cincuentenario de Medellín el martes pasado–, y se metieron en los octavos de final del torneo del que son campeones defensores. En esa instancia enfrentarán al Deportivo Cali de Rafael Dudamel, uno de los equipos que mejor se reforzó para el segundo semestre del 2026.

¿Cómo fue el debut de Franco Armani?

Durante el segundo tiempo del duelo en Bogotá Nacional le dio trámite al resultado. Sin embargo, hubo una gran emoción: el “debut”, después de casi nueve años, del arquero argentino Franco Armani, quien regresó, con 39 años, al cuadro verde para terminar su carrera profesional.