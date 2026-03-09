x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Alerta en Antioquia: así están estafando con el pago del impuesto vehicular por internet

Desde la gobernación confirman que sólo hay una página web autorizada para realizar este trámite.

  • Imagen de referencia de una posible estafa vía telefónica. FOTO Getty.
El Colombiano
hace 3 horas
A través de redes sociales se han difundido varios casos señalando estafas al momento de pagar el impuesto vehicular en Antioquia. Al parecer, los inescrupulosos estarían diseñando estrategias más creíbles para que más personas caigan en sus trampas, dejando su dinero a merced de los delincuentes.

Se trataría de páginas web fraudulentas, muy similares en su interfaz a sitios oficiales de las entidades autorizadas, en las que anuncian jugosos descuentos para que los contribuyentes realicen sus pagos. Incluso, en algunos casos, dichas páginas tendrían dominios similares a las verídicas con el objetivo de captar la atención de los ciudadanos y ganarse su confianza.

Adicionalmente, los ladrones se valdrían de mensajes de texto o de WhatsApp para indicarle a las personas que pueden pagar su impuesto vehicular de manera fácil y económica, evitando así procedimientos demorados y dispendiosos. Es ahí cuando los “amigos de lo ajeno” proceden y utilizan sus conocimientos delictivos para vaciar cuentas bancarias o hacer varias transacciones por diferentes montos, gracias a los datos que ese ciudadano pudo haber entregado al momento de aceptar el pago.

¿Cómo evitar estas estafas?

Ante la ocurrencia de estos hechos, la Gobernación de Antioquia fue enfática e hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por aquellos que, con su astucia y malas intenciones, dejan en ceros los bolsillos de los antioqueños.

Es por eso que reiteraron que la única página web autorizada para realizar el pago del impuesto vehicular en el departamento es www.vehiculosantioquia.com.co, y que ningún otro sitio tiene el permiso ni para usar imagen institucional ni tampoco para ofrecer algún tipo de descuento.

La Gobernación también precisó que hay un descuento por pronto pago hasta el próximo 30 de abril: 20% para vehículos eléctricos, 15% para vehículos híbridos y 10% para vehículos a diésel o gasolina.

Simultáneamente, señaló que ante cualquier duda o inquietud respecto a este y temas similares, puede comunicarse a las líneas oficiales: 604 4444666, 604 4099000 y 01800419000.

