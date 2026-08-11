“Tendremos que demoler”: terremoto agrava situación de la nueva sede de la Alcaldía en La Pintada

El caso ha sido objeto de demandas ante la justicia y organismos de control, pero aún no hay ningún fallo.

El costo lo calcularon en $3.248 millones, pero pararon la obra y la alcaldía anterior cobró pólizas por más de $800 millones que habría gastado en obras cosméticas para el mismo edificio, que luce desvencijado.

Esta edificación la empezaron a construir en 2016 a bordo de la antigua troncal que lleva al occidente del país y el Eje Cafetero, ahora venida a menos desde que se inauguró la vía 4G Pacífico I.

El terremoto que se ensañó este lunes, 10 de agosto, con Colombia, agravó los problemas constructivos que ya se avizoraban en la nueva sede de la Alcaldía de La Pintada, una edificación que ni siquiera ha sido estrenada. el alcalde de la localidad, Herman Correa, le aseguró a EL COLOMBIANO que tendrán que demoler el edificio.

Esta es una imagen de la columna que habría cedido después del sismo de este lunes. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA PINTADA

Esta es una imagen de la columna que habría cedido después del sismo de este lunes. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA PINTADA

Al llegar la nueva administración, en 2024 halló que no se trataba solo de problemas cosméticos sino de fallas que podrían comprometer la estabilidad de la estructura.

Esto ahora se vino a corroborar con el sismo ocurrido este martes a las 7:40 a.m.

Durante el día, la población estuvo imbuida en la evaluación de los daños que dejó el sismo, pues, según el alcalde Correa, sufrieron afectaciones el colegio Rafael Uribe Uribe, la Institución Educativa La Pintada, las sedes donde atienden a los niños en un programa de desarrollo infantil, la vía hacia la parcelación Montenegro y unas 20 viviendas.

Pero hacia las once de la noche los vecinos de la sede gubernamental convertida en “elefante blanco” escucharon un estruendo similar al que produce la llanta de un carro al estallar. El sonido venía de adentro de esa edificación.

La primera inspección de los bomberos mostró que la detonación provenía de una columna que colapsó por el sobrepeso.

“Una de las columnas de la edificación presentó una falla por compresión; el temor es que la estructura colapse y nos afecte a nosotros también”, explicó el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de La Pintada, sargento Adrián Cardona. Lo que él dice tiene explicación más adelante.

Luego, en la mañana de este martes, personal de la Secretaría de Planeación ratificó que hay una columna y varias zonas afectadas.

“Como la tierra se sacudió mucho por el terremoto, la estructura cedió y una parte hizo más fuerza que otra; se recargó; los muros amenazan con colapsar”, explicó el mandatario local.

También le sugerimos ver: ¿Cuánto costará reconstruir a Colombia tras el terremoto? La cifra inicial asciende a $20 billones

Esto tiene en riesgo a varias entidades que resultan vitales para la vida municipal, como la estación de bomberos, la empresa de servicios públicos y, lo más grave, el colegio Rafael Uribe, donde estudian 450 jóvenes y niños.

En esta última, los alumnos de hecho ya estaban desescolarizados desde que sucedió la tragedia nacional a la espera de una evaluación de los daños locativos detectados internamente, pero la medida toma más vigencia todavía con lo descubierto en su vecino.

En todo caso, la decisión es que hay que demoler, según Correa. “No podemos esperar a que los organismos de control se tomen otros once años para definir algo; lo que está en juego es la vida de las personas”, apuntó.

Para este miércoles está citada una reunión extraordinaria del Comité Local de Riesgo de Desastres, con el fin de determinar el camino a seguir, pues se requiere todo un plan dada la irradiación del efecto que el daño tiene.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS