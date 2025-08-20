x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Nadie me da ninguna razón”: ciudadano argentino completará un mes desaparecido en Rionegro

Edén Aramberry salió de su casa el pasado 25 de julio y desde entonces se desconoce su paradero.

  • Edén Aramberry desapareció en Rionegro desde el pasado 25 de julio. FOTOS: Archivo y Cortesía
    Edén Aramberry desapareció en Rionegro desde el pasado 25 de julio. FOTOS: Archivo y Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2025
bookmark

La familia de Edén Aramberry, un ciudadano argentino radicado en Rionegro, está por ajustar un mes sin tener rastro de su paradero.

La familia explica que su caso se remonta al pasado viernes 25 de julio, fecha en la que su esposo salió a comprar algo y desapareció.

Le puede interesar: Valeria Afanador completó una semana desaparecida y todavía no hay rastro de su paradero: estas son las pistas

“Ese día nosotros estábamos en el apartamento. Nosotros estábamos empezando a emprender con comidas rápidas, aquí mismo desde la casa. Estábamos haciendo pizzas y entonces necesitábamos comprar los insumos. Eso fue un viernes. Él salió a comprar la harina y simplemente se esfumó. No tengo ninguna información, no sabemos absolutamente nada”, explicó su esposa, señalando ya haber intentado comunicarse por todos los medios con su esposo sin tener éxito.

Según precisó la familia, lo que saben es que Aramberry habría salido hacia el sector de Galerías, de Rionegro, a comprar dichos insumos, sin que hasta ahora se sepa si llegó allí o le pasó algo en el trayecto.

Pese a esperar algunos días a que apareciera, la cónyuge explica que decidió acudir al comando de Policía de Rionegro, en donde alertó de la desaparición y pidió ayuda a las autoridades.

Lea también: Buscan a Cristian David, un menor de 15 años del que no se sabe nada desde el pasado viernes en Medellín

“Cuando tenía unos días de que no aparecía fui al comando de Policía, acá en Rionegro, y di toda la descripción de él. Les expliqué que no volvió a la casa desde el 25 de julio, cuando salió solo a comprar algo y no volvió. Ellos tomaron todos los datos, yo les dejé la foto de él y me dijeron que cualquier cosa ellos me avisaban. Hasta el momento nadie se ha comunicado, nadie me da ninguna razón”, añadió, señalando con preocupación no entender por qué la búsqueda de su esposo aún no registra ningún avance.

En medio de la incertidumbre, familiares han emprendido incluso por cuenta propia más labores de búsqueda tanto en Rionegro como en Medellín, buscando en vano tener algún indicio de que podría haber ocurrido.

Mientras las labores de búsqueda siguen, la familia hizo un llamado a las autoridades para que intensifiquen sus esfuerzos para dar con el paradero de Aramberry y a la ciudadanía informar a las autoridades en caso de tener alguna información.

Siga leyendo: El angustioso clamor del papá de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: “devuélvanosla, es una niña muy indefensa”

Temas recomendados

Orden público
Seguridad ciudadana
Policía
desaparecidos
Antioquia
Rionegro
Oriente antioqueño
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida