Necesitan ayuda: conozca tres historias en Antioquia que aguardan por un final feliz en esta Navidad

En San Antonio de Prado, Itagüí El Porvenir y la vereda La Milagrosa, de Marinilla, viven aquellos que, este diciembre, aguardan por un favor que les pueda cambiar su vida. Si bien son tres familias y tres casos diferentes, el propósito es el mismo: servir, ser luz para la penumbra que actualmente padecen ante sus quebrantos de salud y necesidades económicas, que casi siempre se acrecientan en el último mes del año.
Quien está detrás de esta cadena de favores, como intercesor y canal de aquellos que decidan sumarse a la noble causa, es Santiago Jaramillo González, el creador y director de la Fundación Un Viejo Favor.
Ya son siete años en los que la mejor retribución que tiene por las ayudas otorgadas es un “gracias” o un fuerte abrazo, pues de lo que hace no recibe ninguna remuneración económica, para él es lo que menos importa a la hora de dar nuevas oportunidades a los que más las necesitan.
“Yo hago esto de corazón, sin ánimo de lucrarme o ganar reconocimiento. Me nace y por eso ayudo a la gente”, dijo Jaramillo González.
Si usted quiere contribuir a alguna o a las tres causas que leerá a continuación, puede hacer su donación a través de la cuenta de ahorros Bancolombia 245-000-110-98 a nombre de Un Viejo Favor, o si desea realizar un aporte alimenticio o material, puede contactarse con la Fundación a través de sus redes sociales oficiales.