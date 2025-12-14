En Antioquia, solo van a juicio el 3% de los implicados en casos de trata de personas

Casi que una vez por mes la Fiscalía y la Policía dan noticias sobre grandes operativos en contra de la trata de personas. Los primeros días de octubre, por ejemplo, anunciaron que en un apartamento en Medellín capturaron a alias Lukas, quien sería el cabecilla de la banda Raphax, y a doce personas más que hacían parte de una red trasnacional especializada en captar a mujeres en esta ciudad a través de redes sociales para luego explotarlas sexualmente en países de Europa Oriental como Croacia o Albania.
En la investigación, las autoridades encontraron a cerca de 60 víctimas. Un mes antes, en septiembre, la Policía anunció la “desarticulación” de otra red de trata casi un año después de que dos mujeres paisas no pudieran explicar qué estaban haciendo en Austria.
La semana pasada la noticia fue otra: ya el remitente no era la Policía, sino la Fiscalía, y el hecho no era una captura, sino una condena: un hombre y dos mujeres fueron condenados —tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía— a seis años de cárcel por el delito de trata de personas.
Pero lo cierto es que en Antioquia (y en el resto del país) la trata de personas es un crimen que suele pasar de agache, a pesar de lo cruel que es para las víctimas y de lo rentable que es para los criminales, pues no solo se enriquecen esclavizando a la gente, sino que casi siempre quedan impunes: por cada 100 procesos que abre la Fiscalía por el delito de trata de personas, solo tres terminan en un juicio y dos en una condena.
Si se tienen en cuenta las estadísticas de las noticias criminales abiertas en los últimos 10 años por este crimen en el departamento, el 90% se quedan o están en etapa de indagación, apenas el 5% llega a investigación, el 3% a juicio y el 2% a una condena. Seis de cada 10 casos siguen activos y poco más del 40% se han cerrado.