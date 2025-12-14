Balance final: 17 muertos y 20 heridos dejó el accidente de bus con 37 pasajeros en excursión de egresados del Liceo Antioqueño de Bello

Una grave emergencia vial se registró en la madrugada de este domingo en el Nordeste de Antioquia, luego de que un bus que transportaba a jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara por un barranco, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y al menos 20 heridas.
El accidente ocurrió hacia las 5:40 de la mañana en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero. Según los primeros reportes, el automotor rodó cerca de 80 metros por un precipicio, por causas que aún están bajo investigación.