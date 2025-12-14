Balance final: 17 muertos y 20 heridos dejó el accidente de bus con 37 pasajeros en excursión de egresados del Liceo Antioqueño de Bello

Una grave emergencia vial se registró en la madrugada de este domingo en el Nordeste de Antioquia, luego de que un bus que transportaba a jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello se precipitara por un barranco, dejando un saldo preliminar de 16 personas fallecidas y al menos 20 heridas. El accidente ocurrió hacia las 5:40 de la mañana en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza, en el sector El Chispero. Según los primeros reportes, el automotor rodó cerca de 80 metros por un precipicio, por causas que aún están bajo investigación.

En el vehículo viajaban 37 personas, según informó Senior Prom Fest, el operador de servicios de fiestas y entretenimiento contratado para transportar a las personas que regresaban desde Tolú y Coveñas hacia Medellín, tras una excursión organizada por egresados de grado 11 de la Institución Educativa Liceo Antioqueño de Bello. Desde el colegio se aclaró que la salida no fue una actividad institucional y que fue organizada directamente por los estudiantes.

Gobernación confirma víctimas y activa red hospitalaria

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó inicialmente que el accidente dejó más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionadas. A través de un mensaje público señaló que toda la red hospitalaria del departamento fue activada para atender la emergencia y anunció su desplazamiento al hospital de Remedios. Posteriormente, las autoridades confirmaron que la cifra de muertos ascendió a 16, aunque se advirtió que la información seguía siendo preliminar debido a la complejidad del rescate y a reportes iniciales de personas desaparecidas.

Conductor fallecido y mensaje del sector turismo

Entre las víctimas mortales se encontraba el conductor del bus, identificado como Johnatan Taborda Cocacolo, quien trabajaba para la empresa de transporte turístico Precultur. Integrantes de la red de turismo de Antioquia lamentaron su fallecimiento y expresaron condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Desde el sector señalaron que el conductor cumplía el recorrido de regreso desde la Costa Caribe hacia Medellín al momento del accidente.

Atención de la emergencia y traslado de heridos Al lugar del siniestro acudieron unidades de los cuerpos de bomberos de Remedios y Segovia, así como ambulancias del municipio de Concepción. También se sumó una unidad de la empresa Emervida que transitaba por el sector. El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, informó que los heridos fueron distribuidos entre los hospitales de Segovia y Remedios. En el hospital San Vicente de Paúl de Remedios ingresaron 16 personas lesionadas, entre ellas cuatro adultos y 12 adolescentes. Tres heridos más fueron trasladados inicialmente al hospital de Segovia, mientras que los demás lesionados también serían remitidos a ese municipio y, de ser necesario, a centros de mayor complejidad.

Primera hipótesis del accidente

De acuerdo con las autoridades, la primera hipótesis que se maneja es un posible microsueño del conductor, aunque se insistió en que las causas del accidente aún no han sido establecidas de manera oficial y que será la investigación la que determine las responsabilidades. Desde la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de Bello y Segovia se reiteró el llamado a esperar los informes oficiales y a manejar con prudencia la información.

Parte de la celebración de grado de los jóvenes accidentados en Antioquia. Foto: cortesía

Listado completo:

Línea de información

El secretario de Educación de Bello, Edgar Calleja, explicó que no viajaban docentes con el grupo y que la administración municipal se encontraba articulando acciones con la Gobernación, hospitales y autoridades para acompañar a las familias de las víctimas. Indicó que se habilitó una línea de atención para brindar información oficial a los familiares y personas que requieran datos sobre el estado de los heridos: 313 477 8391. Las autoridades insistieron en que se trata de información preliminar y que los datos se actualizarán a medida que avance la atención de la emergencia y la investigación del caso.