Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica: 17,5 años en promedio

Colombia llegó a un punto crítico en materia de movilidad, pues en estos momentos posee el parque automotor más envejecido de Latinoamérica, con un promedio de 17,5 años de fabricación entre los 19,9 millones de vehículos que continúan rodando por las carreteras del país. El dato, revelado en un reciente estudio de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), expuso una realidad que desde hace años advertían los expertos, pero que solo ahora queda reflejada con un diagnóstico continental.
La medición, elaborada a partir de la información que las asociaciones nacionales entregaron a Aladda entre ellas la colombiana Aconauto, dejó ver un rezago estructural frente a países que han logrado modernizar su flota mediante incentivos estables, programas de sustitución vehicular y esquemas de financiamiento con reglas claras. En el caso local, ninguna de estas políticas ha logrado consolidarse en el largo plazo, lo que ha derivado en un parque automotor que envejece más rápido de lo que se renueva.