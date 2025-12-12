Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda

Medellín, una de las ciudades más dinámicas del país por su turismo, actividad económico y transporte público, atraviesa un momento clave en su mercado de vivienda.
El empuje económico, el incremento del turismo urbano y la llegada constante de extranjeros y nómadas digitales han movido la aguja en la búsqueda de inmuebles y han generado presiones fuertes sobre la oferta.
Solo entre enero y octubre de 2025, en Metrocuadrado se registraron más de 3 millones de búsquedas para apartamentos, apartaestudios y casas en la capital antioqueña.
Y tres barrios se llevaron el protagonismo absoluto: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol.